Подобряване на естественото улавяне на въглерод: Ролята на качеството на въздуха

Ново проучване, проведено от изследователски екип, ръководен от Института за наука Карнеги, хвърли светлина върху това как замърсяването на въздуха влияе върху способността на растенията да премахват въглеродния диоксид от атмосферата чрез фотосинтеза. Констатациите, публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences, подчертават значителното въздействие на замърсяването с прахови частици върху продуктивността на екосистемите и подчертават потенциалните ползи от подобреното качество на въздуха.

Растенията играят решаваща роля за смекчаване на изменението на климата чрез фотосинтеза. Преобразувайки слънчевата светлина в химическа енергия, те абсорбират въглероден диоксид от въздуха и го съхраняват като биологична материя. Въпреки това, аерозолните частици, произведени от човешки дейности като пътуване до работното място и изгаряне на изкопаеми горива, могат да намалят този жизненоважен процес. Тези частици не само допринасят за лошото качество на въздуха и проблемите със здравето на хората, но също така разпръскват или абсорбират слънчевата светлина, подобно на престоя на сянка, възпрепятствайки растежа на растенията.

Използвайки сателитни измервания, изследователите наблюдават връзка между фотосинтетичната активност и аерозолното замърсяване. Те откриха, че растенията улавят повече въглерод през уикендите и по време на блокиране на COVID-19, когато промишленото производство е намалено и пътуването до работното място е ограничено. Това предполага, че намаляването на замърсяването с прахови частици през цялата седмица може потенциално да подобри естественото улавяне на въглерод от растенията.

Чрез поддържане на нива на фотосинтетична активност през уикенда се изчислява, че между 40 и 60 мегатона въглероден диоксид могат да бъдат отстранени от атмосферата всяка година. Освен това, това намаляване на замърсяването може да увеличи селскостопанската производителност без необходимост от допълнителна земя. Тези констатации имат значителни политически последици за правителствата, които се стремят да намалят въглеродното замърсяване и да постигнат целите за климата.

Прозренията на проучването за седмичния цикъл на фотосинтетичната активност и връзката му с аерозолното замърсяване предоставят нова гледна точка за значението на качеството на въздуха за подобряване на естественото улавяне на въглерод. Подобряването на качеството на въздуха не само е от полза за човешкото здраве, но и допринася за борбата с изменението на климата. Това изследване подчертава необходимостта от продължаване на усилията за ограничаване на замърсяването с прахови частици и приоритизиране на устойчиви практики за максимизиране на потенциала на растенията за смекчаване на въглеродните емисии.

Въпроси и Отговори

1. Какво е фотосинтеза?

Фотосинтезата е процесът, при който растенията преобразуват слънчевата светлина в химическа енергия. Те абсорбират въглероден диоксид от въздуха и го използват за производство на въглехидрати и мазнини, като същевременно отделят кислород като страничен продукт.

2. Как замърсяването на въздуха влияе върху фотосинтезата?

Замърсяването на въздуха, особено замърсяването с прахови частици, причинено от аерозолни частици, може да попречи на фотосинтезата. Тези частици могат да намалят качеството на въздуха, като влияят отрицателно върху здравето на растенията и намаляват способността им да абсорбират слънчева светлина и да извършват фотосинтеза ефективно.

3. Какви са последиците от подобреното качество на въздуха върху улавянето на въглерод?

Подобреното качество на въздуха може да доведе до повишено улавяне на въглерод от растенията. Чрез намаляване на замърсяването с прахови частици през цялата седмица, подобно на нивата, наблюдавани през почивните дни, се изчислява, че между 40 и 60 мегатона въглероден диоксид могат да бъдат отстранени от атмосферата годишно, което спомага за борбата с изменението на климата.

4. Как това изследване допринася за устойчивостта на земеделието?

Разбирането на въздействието на аерозолното замърсяване върху фотосинтезата предоставя ценна информация за устойчивостта на земеделието. Чрез приоритизиране на подобреното качество на въздуха, селскостопанската производителност може да бъде увеличена без необходимост от допълнителна земя, в съответствие с усилията за намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на нулеви нетни емисии в селското стопанство.