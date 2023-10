Мистериозните светещи бързи сини оптични преходни процеси

By

Преходните събития в космоса, като звездни експлозии и сблъсъци, са очарователни, но рядко срещани явления. Сред тях са Luminous Fast Blue Optical Transients (LFBOT), които светят ярко в синя светлина и избледняват само за няколко дни. Астрономите едва наскоро започнаха да изучават тези събития и техният произход и характеристики остават до голяма степен загадъчни.

В скорошно откритие изследователи, използващи космическия телескоп Хъбъл, наблюдават LFBOT на неочаквано място - между две галактики. Воден от астрофизика Ашли Краймс, международен екип от астрономи от различни институции разследва събитието, известно като „Чинката“. Екипът публикува своите открития в The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

За да разберат по-добре The Finch, астрономите са използвали множество телескопи с различни дължини на вълните, включително рентгенови лъчи и радиовълни. Спектроскопските измервания от телескопа Gemini South в Чили разкриха, че Финч има температура от приблизително 19,980 36,000 °C (XNUMX XNUMX °F) и позволи на астрономите да изчислят нейната яркост. Рентгеновата обсерватория Chandra и Very Large Array на NSF също предоставиха ценни данни.

Интересното е, че Финч се намира на значително разстояние от съседните галактики, което повдига въпроси относно движещите сили зад тези масивни експлозии. Предишни LFBOT обикновено се намираха в спиралните ръкави на галактиките, където се случва раждането на звезди. Необичайното местоположение на The Finch предизвиква съществуващите теории за природата на LFBOTs.

Изследователите обмислят няколко възможности за обяснение на LFBOT, включително сблъсъци между неутронни звезди, наличието на магнетари (силно магнетизирани неутронни звезди) и взаимодействия с черни дупки със средна маса. Очаква се завършването на космическия телескоп James Webb през 2024 г. да допринесе за по-нататъшни изследвания на LFBOT.

Проучването на LFBOT е все още в ранен етап и са необходими повече открития, за да се характеризира напълно тази популация от преходни събития. Широкообхватни проучвания като предстоящата обсерватория Vera C. Rubin ще играят решаваща роля в откриването и изучаването на тези редки събития.

