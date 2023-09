Човешките клетки следват модел на размер и брой

By

В скорошно проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, изследователи от университета Макгил са открили очарователен модел в човешките клетки, който изглежда следва последователна математическа симетрия в целия организъм. Проучването разкрива обратна връзка между размера на клетката и броя, което предполага компромис между тези променливи.

Размерът и броят на клетките играят решаваща роля в растежа и функционирането на човешкото тяло. Досега обаче нито едно цялостно проучване не е изследвало връзката между тези фактори в целия човешки организъм. За да запълни тази празнина, изследователският екип събра данни от над 1,500 публикувани източника, за да създаде подробен набор от данни за размера на клетката и броя на основните типове клетки.

Резултатите от проучването показват, че с увеличаването на размера на клетките броят им намалява и обратно. Това означава, че клетките в рамките на даден размерен клас допринасят еднакво за общата клетъчна биомаса на тялото. Връзката между размера на клетката и броя е вярна за различни типове клетки и класове размери, което показва последователен модел на хомеостаза.

Изследователите изчисляват, че мъжът има приблизително 36 трилиона клетки в тялото си, докато жените имат около 28 трилиона клетки, а десетгодишно дете има около 17 трилиона клетки. Разпределението на клетъчната биомаса е доминирано от мускулни и мастни клетки, докато червените кръвни клетки, тромбоцитите и белите кръвни клетки имат значително влияние върху броя на клетките.

Интересното е, че всеки клетъчен тип поддържа характерен размерен диапазон, който остава еднакъв през цялото развитие на индивида. Този модел е последователен при всички видове бозайници, което предполага основен принцип на клетъчната биология.

Като цяло, това изследване хвърля светлина върху сложната връзка между размера и броя на клетките в човешкото тяло. Констатациите предоставят ценна представа за развитието и функционирането на клетките, отваряйки нови пътища за по-нататъшно изследване в областта на биологията.

Източници:

– Сборник на Националната академия на науките (2023)

– Департамент по земни и планетарни науки, Университет Макгил, Канада.