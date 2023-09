Връзката между чревните микроби и здравето на скелета

Ново проучване, публикувано в Frontiers in Endocrinology, предполага, че някои чревни микроби могат да играят роля в здравето на скелета. Наричана „остеомикробиология“, тази нововъзникваща област има за цел да разбере връзката между микробиома на червата и здравето на костите, което потенциално води до интервенции, които подобряват костната плътност.

Проучването, ръководено от изследователи от Hebrew SeniorLife и Института Маркъс за изследване на стареенето, използва данни от Framingham Third Generation Study и Osteoporotic fractures in Men Study. Чрез анализиране на изображения с висока разделителна способност на ръката и крака, изследователите се опитаха да идентифицират фактори, които могат да бъдат модифицирани, за да се насърчи здравето на скелета.

Констатациите показват, че два специфични вида бактерии, Akkermansia и Clostridiales бактерията DTU089, са свързани с отрицателни въздействия върху здравето на костите при възрастни хора. Akkermansia преди е била свързвана със затлъстяването, докато DTU089 е открит по-често при индивиди с по-ниска физическа активност и прием на протеини. Това е важно, тъй като е известно, че приемът на протеини и физическата активност влияят върху здравето на скелета.

Проучването също така подчертава модели, които предполагат, че някои микроби могат да повлияят на промените в размера на костите с възрастта на хората. Все още обаче не е ясно дали тези бактериални организми влияят пряко върху здравето на скелета. Ще са необходими бъдещи проучвания, за да се постигне по-задълбочено разбиране на връзката между специфични бактериални видове и целостта на скелета.

Ако бъде потвърдено от допълнителни изследвания, това знание може потенциално да отвори вратата за интервенции, насочени към микробиома на червата, за да подобрят здравето на костите. Например, идентифицирането на функционални пътища, повлияни от тези бактерии, може да предложи прозрения за основните механизми, които влияят върху здравето на скелета.

Сътрудници от различни институции, включително Harvard TH Chan School of Public Health, Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis and Palo Alto VA Health Care System, University of Minnesota, University of Pittsburgh, Stanford University и Emory University, допринесоха за тази ретроспекция кохортно изследване.

Източник:

– Okoro, PC и др. (2023) Двукохортно проучване за връзката между чревната микробиота и костната плътност, микроархитектурата и здравината. Граници в ендокринологията. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.