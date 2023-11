Бактериална памет: Как микробите използват желязото, за да предадат стратегии

By

Учени от Тексаския университет в Остин направиха интригуващо откритие: бактериите имат способността да създават спомени, подобно на хората, за да активират специфично поведение. Тези спомени могат да се предават през поколенията и играят решаваща роля при формирането на опасни инфекции и развитието на антибиотична резистентност.

В проучване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, изследователите се фокусираха конкретно върху бактериите E. coli и тяхното използване на нивата на желязо за съхраняване на информация. Те откриха, че бактериалните клетки с по-ниски нива на желязо са по-добри при роене, докато бактериите, които образуват биофилми, имат по-високи нива на желязо. Тези с балансирани нива на желязо показват толерантност към антибиотици. Тези „железни спомени“ се запазиха най-малко четири поколения, преди да изчезнат до седмото поколение.

Докато бактериите нямат мозък или нервна система, те могат да събират информация от околната среда и да я съхраняват за бъдеща употреба. Souvik Bhattacharyya, водещият автор на изследването, обяснява, че бактериите могат да се възползват от бързия достъп до съхранената информация, ако често са се сблъсквали с определена среда.

Желязото, като един от най-разпространените елементи на Земята, играе критична роля в клетъчните процеси. Изследователите предполагат, че ниските нива на желязо предизвикват бактериални спомени за образуване на бързо движещ се миграционен рояк, докато високите нива на желязо показват среда, подходяща за образуване на биофилм.

Това разбиране за бактериалната памет разкрива нови възможности за превенция и борба с бактериалните инфекции. Чрез насочване към нивата на желязо, които са от съществено значение за вирулентността, изследователите могат да разработят терапевтични средства, които да нарушат бактериалните стратегии и да ги направят по-податливи на лечение.

В заключение, това изследване подчертава очарователната способност на бактериите да съхраняват и предават спомени на бъдещите поколения. Разкривайки механизмите зад поведението на бактериите, учените отключват потенциални стратегии за борба с бактериалните инфекции и антибиотичната резистентност.

FAQ

Какво представляват бактериалните спомени?

Бактериалните спомени са съхранената информация, до която бактериите могат да имат достъп и да я използват, за да активират специфично поведение в отговор на стимули от околната среда.

Как бактериите съхраняват спомени?

Бактериите съхраняват спомени, като използват обичайни химични елементи, като желязо, за кодиране и предаване на информация на своето потомство през следващите поколения.

Каква роля играе желязото в бактериалната памет?

Нивата на желязо в бактериалните клетки действат като ключов фактор при съхраняването и достъпа до спомени. Бактериалните клетки с по-ниски нива на желязо са по-добри при роене, докато тези с по-високи нива на желязо образуват биофилми. Балансираните нива на желязо са свързани с антибиотичната толерантност.

Как може да ни бъде от полза разбирането на бактериалната памет?

Разбирането на бактериалната памет отваря възможности за разработване на целеви терапевтични средства за нарушаване на бактериалните стратегии и борба с инфекциите. Чрез манипулиране на нивата на желязо, изследователите могат потенциално да направят бактериите по-податливи на лечение.