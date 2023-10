Астрономите откриват неочаквани обекти отвъд пояса на Кайпер

By

В шоуто The Ark на SYFY космическото пътуване изглежда невъобразимо огромно и вълнуващо в сравнение с нашето собствено изследване на космоса в реалния свят. Въпреки това, неотдавнашен анализ на архивни данни предполага, че нашата собствена слънчева система може да е дори по-широка, отколкото се смяташе досега. Екипажът на The Ark One, по време на пътуването си до Проксима Кентавър, най-близката до нас звезда, щеше да има възможност да види отблизо най-отдалечените граници на нашия небесен квартал, ако не бяха в стазис по това време.

Астрономите, изучаващи покрайнините на Слънчевата система, разчитат на телескопи на Земята и в космоса, за да наблюдават отдалечени обекти. Обикновено нашата слънчева система се простира на около 50 астрономически единици (AU), което е средното разстояние между Земята и Слънцето. Отвъд това има предимно празно пространство, като няколко космически кораба като Voyager и New Horizons се отправят по-далеч.

Въпреки това, скорошни анализи, използващи изкуствен интелект за изучаване на архивни данни от телескопа Subaru на хавайския вулкан Мауна Кеа, разкриха дузина обекти, обикалящи в орбита над 60 AU. Това е почти милиард мили отвъд предполагаемия край на пояса на Кайпер. Констатациите, представени на планетарна научна конференция, все още не са рецензирани, но ако бъдат потвърдени, те показват, че поясът на Кайпер може да се простира по-широко, отколкото се предполагаше преди.

Интересното е, че не са открити обекти между 50 и 60 AU, което предполага потенциална празнина между два различни пояса. Малкият размер на извадката от идентифицираните обекти обаче затруднява правенето на конкретни заключения.

Наблюденията от космическата сонда New Horizons също подкрепят тези открития. Първоначално учените очакваха нивата на космически прах да намалеят значително, след като сондата напусне пояса на Кайпер. Това обаче не беше така, което предполага наличието на по-големи обекти, които се сблъскват един с друг и създават по-високи нива на прах.

В момента сондата New Horizons е на разстояние от приблизително 57 AU и се очаква да достигне 60 AU през октомври 2024 г. Учените се надяват, че след като достигне това разстояние, тя може да изследва една от тези енигматични космически скали и да разкрие повече за това, което се крие отвъд.

