Древната архитектура вдъхновява персонализирани наномащабни прозорци в метало-органични рамки

Неотдавнашно проучване на изследователи от Университета за наука и технологии „Крал Абдула“ (KAUST) откри нов метод за създаване на персонализирани наномащабни прозорци в порести материали, наречени метало-органични рамки (MOF), чрез вдъхновение от древни архитектурни техники.

Изследователите са използвали молекулярна версия на архитектурен аркообразуващ шаблон, известен като „центриращ кофраж“, за да направляват формирането на MOF с предварително определени форми и размери на прозорците на порите. Използвайки този метод, екипът успя да проектира и произведе набор от MOF с различни размери на прозореца, всеки със собствени уникални потенциални приложения.

Способността за прецизен контрол на формирането на структурата на MOF отдавна е предизвикателство в дизайна на материалите. Изследователите обаче откриха, че концепцията за центриращ кофраж предлага решение на този проблем. Чрез използването на центриращи структурно-насочващи агенти (cSDAs), изследователите успяха да манипулират подреждането на градивни елементи, наречени супертетраедри (ST), за да създадат MOF с прозорци с различни размери и форми.

Изследователският екип проектира cSDA, които биха могли да стегнат или разширят ъгъла между съседните ST единици, което води до образуването съответно на по-малки или по-големи прозорци. Един конкретен MOF, Fe-sod-ZMOF-320, проектиран от екипа, показва най-високия капацитет за адсорбция на кислород сред всички известни MOF. Това свойство го прави потенциално ценен в медицинската и космическата индустрия, тъй като може да увеличи съхранението на кислород или да позволи използването на по-малки цилиндри за транспорт.

Освен това екипът откри, че тези персонализирани MOF показват обещание и в други приложения. Някои MOF с тесни прозорци демонстрираха потенциал за разделяне на молекулярни смеси, докато други се представиха добре при съхранението на метан и водород като потенциални горива.

Като цяло, това проучване подчертава потенциала на концепцията за центриращ кофраж в областта на ретикуларната химия и разработването на изработени по поръчка MOF за енергийни и екологични приложения. Чрез прецизния контрол на формирането на структурата, тези персонализирани наномащабни прозорци в MOF предлагат подобрена производителност и разширени възможности за различни индустрии.

