Изследователи разработват електрически метод за промяна на електронния поток в квантовите материали

A team of researchers from Penn State has made a significant breakthrough in quantum materials by developing a new electrical method to change the direction of electron flow. Their method, which has been demonstrated in materials that exhibit the quantum anomalous Hall (QAH) effect, could have implications for the development of next-generation electronic devices and quantum computers.

The QAH effect is particularly promising because it allows for electron flow along the edges of materials without any energy loss. This dissipationless flow, also known as chiral edge current, eliminates backscattering and boasts quantized Hall resistance and zero longitudinal resistance.

В това проучване изследователите са проектирали QAH изолатор със специфични свойства, които оптимизират електронния поток. Те прилагат токов импулс от 5 милисекунди към изолатора, причинявайки промяна във вътрешния магнетизъм на материала и впоследствие променяйки посоката на електронния поток. Тази способност за промяна на посоката е от решаващо значение за максимизиране на транзита, съхранението и извличането на информация в квантовите технологии.

Предишният метод за промяна на посоката на електронния поток разчиташе на външни магнити, но този подход не беше идеален за малки електронни устройства като смартфони. Изследователите откриха удобен електронен метод, който не изисква обемисти магнити. Чрез увеличаване на плътността на приложения ток и стесняване на QAH изолаторните устройства, те постигнаха много висока плътност на тока, ефективно превключвайки посоката на намагнитване и посоката на транспортиране на електрони.

Изследователите сравняват тази промяна от магнитно към електрическо управление в квантовите материали с прехода в конвенционалното съхранение на паметта от по-стари магнитно базирани методи към по-нови електронни методи. Те също предоставиха теоретична интерпретация на техния метод и практически доказателства в подкрепа на своите открития.

В момента екипът работи върху начини за спиране на електроните, докато напредват, за да може ефективно да включва и изключва системата. Те също така изследват методи за демонстриране на QAH ефекта при по-високи температури.

Това изследване е обещаващо за разработването на по-модерни електронни устройства и реализацията на потенциала на квантовите изчисления.

Източник: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Електрическо превключване на хиралността на крайния ток в квантово аномални изолатори на Хол. Нац. Матер. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y