Предстоящо слънчево затъмнение: „Огнен пръстен“, видим за милиони в Северна Америка

В събота, 14 октомври в 16:15 универсално време, ще се случи рядко небесно събитие, известно като пръстеновидно слънчево затъмнение. Това затъмнение, често наричано затъмнение „огнен пръстен“, се случва, когато луната частично покрива центъра на слънцето, оставяйки видима пръстеновидна светлина около луната. Затъмнението ще продължи около 4 минути и 30 секунди.

Над 70 милиона американци ще имат възможността да станат свидетели на това грандиозно събитие, според НАСА. Затъмнението ще бъде видимо в рамките на широка 125 мили пътека, която се простира през девет американски щата, включително Орегон, Калифорния, Невада, Юта и Тексас. В рамките на този път живеят над 6.6 милиона американци.

За тези извън пътя, в Северна, Централна и Южна Америка, частично слънчево затъмнение ще бъде видимо. От съществено значение е да носите очила за слънчево затъмнение през цялото време, когато гледате затъмнението, независимо дали е „огнен пръстен“ или частично затъмнение.

След като премине през САЩ, затъмнението ще може да се види от няколко страни в Централна и Южна Америка, като Мексико, Белиз, Хондурас, Никарагуа, Панама, Колумбия и Бразилия.

За да имате най-добро изживяване при гледане, препоръчително е да намерите място в рамките на пътя на затъмнението, което не е много пренаселено. Популярните национални паркове по протежение на пътеката, като националния парк Crater Lake в Орегон и националния парк Bryce Canyon в Юта, вероятно ще привлекат голям брой посетители. Препоръчително е да планирате предварително и да пристигнете на мястото за гледане по-рано.

Местата на Honeypot, включително племенния парк Monument Valley Navajo Tribal Park, Four Corners Navajo Tribal Park и части от националния паметник Canyon de Chelly, ще бъдат затворени по време на затъмнението поради значението му в културата на навахо.

Докато „огненият пръстен“ ще осигури спираща дъха гледка, тези извън пътя все още могат да станат свидетели на частично слънчево затъмнение. Количеството слънце, скрито от луната, ще варира в зависимост от местоположението. Градове по-далеч от пътя, като Ню Йорк, ще преживеят около 22% затъмнение, докато градове като Остин, Тексас, само на 70 мили от пътя, ще наблюдават голямо 88% затъмнение.

Не забравяйте да сте в крак с най-новата информация относно слънчевото затъмнение, включително опциите за пътуване и настаняване, от надеждни източници.

