Изумителните открития от телескопа Джеймс Уеб на НАСА предлагат нови прозрения за галактическия център

Космическият телескоп Джеймс Уеб на НАСА отново удиви астрономите с изключителните си възможности, този път предоставяйки завладяваща гледка на енигматичния регион на формиране на звезди Стрелец C (Sgr C) в сърцето на нашата галактика. Разположен на приблизително 300 светлинни години от свръхмасивната черна дупка Стрелец А в центъра на Млечния път, Sgr C е спектакъл от 500,000 XNUMX звезди, със специален фокус върху колекция от протозвезди, които крадат светлината на прожекторите.

В това новаторско изображение безпрецедентната разделителна способност и чувствителност на Webb разкриват безброй характеристики, които не са наблюдавани досега в този регион. „Уеб разкрива невероятно количество детайли, което ни позволява да изучаваме образуването на звезди в този вид среда по начин, който не беше възможен преди“, каза Самуел Кроу, главен изследовател и студент в Университета на Вирджиния. Това забележително прозрение произтича от липсата на предишни инфрачервени данни и огромните възможности на телескопа Webb.

Едно от ключовите открития е наличието на масивна протозвезда, повече от 30 пъти по-голяма от масата на нашето Слънце, сгушена в този млад звезден клъстер. Въпреки че облакът около тези протозвезди изглежда тъмен и рядко населен, той всъщност е един от най-гъсто опакованите региони на галактиката. Плътността на облака пречи на светлината от звездите, разположени зад него, създавайки илюзия за празнота.

Близката инфрачервена камера на Webb (NIRCam) е уловила обширни йонизирани водородни емисии около долната страна на тъмния облак в живи цианови нюанси. Огромният обхват на този водороден регион предизвиква съществуващите теории, тъй като се простира далеч отвъд наблюдаваното преди. Сега астрономите са изправени пред интригуващата задача да разберат произхода и влиянието на този разширен водороден регион.

Друга завладяваща загадка се крие в разпръснатите и хаотични игловидни структури в йонизирания водород, които изискват допълнително изследване. Рубен Федриани, съ-изследовател на проекта в Instituto Astrofísica de Andalucía в Испания, описва галактическия център като „пренаселено, бурно място“, в което извисяващи се газови облаци образуват звезди, които взаимодействат с околния газ чрез своите изтичания, струи , и радиация.

Докато учените продължават да разкриват мистериите, скрити в небесното пространство, откритията на телескопа Джеймс Уеб от сърцето на нашата галактика предлагат безпрецедентни възможности за по-дълбоко навлизане в космическите тайни. Разположен само на 25,000 XNUMX светлинни години от Земята, галактическият център предоставя на астрономите поглед отблизо на отделни звезди, хвърляйки светлина върху сложния процес на формиране на звезди и неговата зависимост от уникалната космическа среда. С всяко разкритие телескопът Webb проправя пътя към по-задълбочено разбиране на нашата вселена.