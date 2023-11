Wahoo і Zwift аб'яўляюць аб карэкціроўцы Turbo Trainer, ствараючы унікальнае пазіцыянаванне на рынку

By

Wahoo і Zwift, два вядучыя брэнды ў веласіпеднай індустрыі, унеслі значныя карэктывы ў асартымент сваіх турбатрэнажораў, адзначаючы інтрыгуючае развіццё іх адносін. У сувязі з гэтым Wahoo абвясціла аб пастаянным зніжэнні цэн на свае турбатрэнажоры Kickr Core і Kickr Snap, прапаноўваючы кліентам больш даступныя варыянты трэніровак у памяшканні.

Раней Kickr Core каштаваў 699 фунтаў стэрлінгаў, а цяпер даступны за 449.99 фунтаў стэрлінгаў як асобны прадукт, што адпавядае цане Zwift's Hub, разумнага трэнажора, які быў у цэнтры судовай справы аб парушэнні патэнта паміж двума брэндамі ў 2022 годзе. Акрамя таго, Wahoo прапануе Kickr Core у камплекце з гадавой падпіскай на Zwift за 549.99 фунтаў стэрлінгаў, прапаноўваючы прывабны пакет для тых, хто хоча палепшыць свой вопыт трэніровак у памяшканні.

Zwift, з іншага боку, выдаліў Zwift Hub Classic са сваёй крамы, пакінуўшы даступнымі для пакупкі толькі разумны трэнажор Hub One. Гэты крок, які Zwift пацвердзіў як пастаянны, дазваляе брэнду ўпарадкаваць свае прапановы прадуктаў і засяродзіцца на Hub One, які пастаўляецца з інавацыйным наборам Cog and Click. Click - гэта бесправадны двухкнопкавы рычаг пераключэння перадач Bluetooth, які забяспечвае віртуальнае пераключэнне перадач з рэгуляваным супрацівам, паляпшаючы вопыт язды на ровары ў памяшканні.

З выдаленнем Hub Classic становіцца відавочным, што Wahoo і Zwift займаюць унікальныя пазіцыі на рынку. Kickr Core і Hub One будуць суіснаваць на рынку, прапаноўваючы кліентам розныя варыянты без прамой канкурэнцыі паміж брэндамі.

Для далейшага ўмацавання партнёрства Zwift таксама будзе прадаваць Wahoo Kickr Core на сваім вэб-сайце, пашыраючы яго даступнасць на розных рынках. Кліенты ў ЗША, Вялікабрытаніі, ЕС і Канадзе могуць разлічваць на тое, што Kickr Core знойдуць на платформе электроннай камерцыі Zwift, а ў Аўстраліі і Японіі ў бліжэйшы час.

У заключэнне, нядаўнія карэкціроўкі серый турбатрэнажораў Wahoo і Zwift ствараюць інтрыгуючую дынаміку рынку. Паколькі абодва брэнды працягваюць укараняць інавацыі і супрацоўнічаць, веласіпедысты могуць чакаць палепшанага вопыту язды на ровары ў памяшканні з больш даступнымі і тэхналагічна прасунутымі варыянтамі на выбар.

Часта задаюць пытанні (FAQ)

1. Што такое турбатрэнажоры?

Турбатрэнажоры - гэта прылады, якія веласіпедысты выкарыстоўваюць для пераўтварэння сваіх звычайных ровараў у стацыянарнае абсталяванне для трэніровак у памяшканні. Гэтыя трэнажоры дазваляюць веласіпедыстам імітаваць умовы язды на адкрытым паветры і трэніравацца ў памяшканні.

2. Што такое Zwift?

Zwift - гэта папулярная онлайн-платформа для навучання, якая спалучае віртуальную рэальнасць і шматкарыстальніцкія гульні, каб забяспечыць унікальны вопыт язды на ровары ў памяшканні. Гэта дазваляе веласіпедыстам ездзіць і спаборнічаць з іншымі ў віртуальным свеце.

3. Што такое Kickr Core?

Kickr Core - гэта разумны трэнажор вытворчасці Wahoo. Ён прапануе веласіпедыстам рэалістычныя і захапляльныя трэніроўкі ў памяшканні, паўтараючы адчуванне язды па дарозе.

4. Што такое Hub One?

Hub One - гэта разумны трэнажор, распрацаваны Zwift. Ён з'яўляецца часткай лінейкі Zwift інавацыйных веласіпедных прадуктаў для памяшканняў і мае камплект Cog and Click, які паляпшае вопыт пераключэння перадач падчас паездак у памяшканні.