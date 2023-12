Witch on the Holy Night цяпер даступны ў Steam

Доўгачаканы візуальны раман «Ведзьма ў святую ноч» нарэшце дэбютаваў на папулярнай гульнявой платформе Steam. Выпуск Witch on the Holy Night, распрацаваны TYPE-MOON і ўпершыню лакалізаваны на англійскай мове, быў сустрэты ашаламляльнай падтрымкай фанатаў.

Захапляльны свет Witch on the Holy Night ажывае з яго яркімі візуальнымі малюнкамі і захапляльным саўндтрэкам. Гульцам прапануецца адправіцца ў чароўнае падарожжа, дзе яны разгадваюць таямніцы звышнатуральнага царства. З яго заблытаным апавяданнем і захапляльнымі персанажамі, Witch on the Holy Night абяцае даставіць незабыўныя гульнявыя ўражанні.

Фанаты, якія з нецярпеннем чакалі выпуску на англійскай мове, цяпер змогуць атрымаць асалоду ад Witch on the Holy Night у Steam. Гульня таксама даступная на іншых платформах, такіх як PlayStation 4 і Nintendo Switch, што дазваляе гульцам выбіраць патрэбную гульнявую прыладу.

Афіцыйны вэб-сайт Witch on the Holy Night, mahoyo-en.com, змяшчае дадатковую інфармацыю аб гульні, у тым ліку яе розныя моўныя варыянты (англійская, японская, спрошчаная кітайская, традыцыйная кітайская). Афіцыйны акаўнт у Twitter, @mahoyo_game, прапануе абнаўленні і інфармацыю пра свет Witch on the Holy Night.

Калі вы прыхільнік візуальных раманаў або шукаеце захапляльных гульнявых уражанняў, у Witch on the Holy Night трэба гуляць. Акуніцеся ў яго чароўны свет і адкрыйце сакрэты, якія хаваюцца ўнутры.

[Фота: Witch on the Holy Night Steam(R)]