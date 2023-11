By

У чым розніца паміж Walmart і Walmart?

У выніку дзіўнага павароту падзей на рынку з'явіліся два гіганты рознічнага гандлю з аднолькавай назвай, што выклікала блытаніну сярод спажыўцоў. Walmart, добра вядомая амерыканская транснацыянальная карпарацыя рознічнага гандлю, цяпер знаходзіцца ў цэнтры ўвагі з іншай арганізацыяй з такой жа назвай. Але ў чым менавіта розніца паміж гэтымі двума суб'ектамі Walmart? Давайце паглыбімся ў дэталі.

Карпарацыя Walmart:

Першы і больш знаёмы Walmart - гэта вядомая карпарацыя рознічнага гандлю, заснаваная Сэмам Уолтанам у 1962 годзе. Карпарацыя Walmart са штаб-кватэрай у Бентанвіле, штат Арканзас, кіруе шырокай сеткай гіпермаркетаў, універмагаў са зніжкамі і прадуктовых крам па ўсім свеце. Ён вядомы сваім шырокім асартыментам прадуктаў, канкурэнтаздольнымі цэнамі і шырокай прысутнасцю як у Інтэрнэце, так і па-за сеткай.

Walmart Inc.:

Другі Walmart - адносна новы гулец на рынку. Walmart Inc. - канадская тэхналагічная кампанія, якая прапануе інавацыйную платформу электроннай камерцыі. Ён накіраваны на рэвалюцыю ў індустрыі рознічнага гандлю, забяспечваючы бесперашкодны вопыт пакупак у Інтэрнэце праз свой вэб-сайт і мабільнае прыкладанне. Хаця Walmart Inc. мае такую ​​ж назву, што і амерыканскі гігант рознічнага гандлю, але з'яўляецца незалежнай арганізацыяй, не звязанай з карпарацыяй Walmart.

Пытанні і адказы:

Пытанне: ці звязаны Walmart Corporation і Walmart Inc.?

A: Не, Walmart Corporation і Walmart Inc. з'яўляюцца асобнымі суб'ектамі, якія не маюць ніякай сувязі або філіяла.

Пытанне: ці магу я рабіць пакупкі як у Walmart Corporation, так і ў Walmart Inc.?

A: Так, вы можаце рабіць пакупкі ў абодвух прадпрыемствах. Карпарацыя Walmart кіруе фізічнымі крамамі, а Walmart Inc. прапануе платформу для пакупак у Інтэрнэце.

Пытанне: ці аднолькавыя прадукты і цэны ў абодвух падраздзяленнях Walmart?

A: Прапановы прадуктаў і цэны могуць адрознівацца паміж Walmart Corporation і Walmart Inc. Рэкамендуецца правяраць вэб-сайт кожнай арганізацыі або наведаць адпаведныя крамы для атрымання дакладнай інфармацыі.

Пытанне: Ці плануе Walmart Inc. пашыраць сваю дзейнасць?

Адказ: як тэхналагічная кампанія, якая расце, Walmart Inc. плануе пашырыць сваю дзейнасць і прыцягнуць больш кліентаў у будучыні.

У заключэнне, хаця абедзве арганізацыі маюць назву "Walmart", яны адрозніваюцца і аддзяляюцца адна ад адной. Карпарацыя Walmart з'яўляецца вядомым гігантам рознічнага гандлю, а Walmart Inc. - канадскай тэхналагічнай кампаніяй, якая імкнецца зрабіць рэвалюцыю ў індустрыі рознічнага гандлю праз сваю інтэрнэт-платформу. Такім чынам, у наступны раз, калі вы пачуеце, што нехта згадвае Walmart, не забудзьцеся ўдакладніць, які Walmart яны маюць на ўвазе, бо розніца паміж імі значная.