Якому банку належыць Walmart?

У свеце рознічнага гандлю Walmart, несумненна, з'яўляецца гігантам. Дзякуючы шырокай сетцы магазінаў і разнастайнаму асартыменту, кампанія стала вядомай. Аднак, што тычыцца банкаўскіх паслуг, Walmart не працуе пад уласным банкам. Замест гэтага ён супрацоўнічае з некалькімі фінансавымі ўстановамі, каб прапанаваць сваім кліентам розныя банкаўскія паслугі.

Адно з ключавых партнёрстваў Walmart звязана з карпарацыяй Green Dot Corporation, вядучым пастаўшчыком перадаплачаных дэбетавых карт і банкаўскіх паслуг. Дзякуючы гэтаму супрацоўніцтву Walmart прапануе Walmart MoneyCard, перадаплачаную дэбетавую карту, якая дазваляе кліентам кіраваць сваімі грашыма, рабіць пакупкі і аплачваць рахункі. Walmart MoneyCard выдаецца Green Dot Bank, даччынай кампаніяй Green Dot Corporation.

Яшчэ адно прыкметнае партнёрства - з Capital One Financial Corporation. Walmart аб'яднаўся з Capital One, каб прапанаваць Walmart Rewards Card і Walmart Rewards Mastercard. Гэтыя крэдытныя карты даюць кліентам узнагароды і льготы за пакупкі ў Walmart і іншых рознічных гандлярах, якія ўдзельнічаюць. Capital One з'яўляецца эмітэнтам гэтых крэдытных карт.

Пытанні і адказы:

Пытанне: ці магу я адкрыць банкаўскі рахунак у Walmart?

A: Не, Walmart не працуе як традыцыйны банк і не прапануе ўласных банкаўскіх рахункаў. Аднак ён прадастаўляе розныя фінансавыя паслугі праз партнёрства з іншымі банкамі і фінансавымі ўстановамі.

Пытанне: ці магу я абнаявіць чэк у Walmart?

A: Так, Walmart прапануе паслугі абнаяўлення чэкаў. Вы можаце абнаявіць розныя чэкі, у тым ліку заработную плату, дзяржаўныя чэкі, чэкі на вяртанне падаткаў і страхавыя чэкі ў Walmart MoneyCenters або ў пунктах абслугоўвання кліентаў за невялікую плату.

Пытанне: ці магу я атрымаць крэдыт у Walmart?

A: Не, Walmart не дае пазыкі непасрэдна. Тым не менш, ён сапраўды прапануе шэраг фінансавых прадуктаў і паслуг праз свае партнёрскія адносіны, напрыклад, перадаплачаныя дэбетавыя карты і крэдытныя карты.

Пытанне: ці бяспечныя банкаўскія паслугі Walmart?

A: Банкаўскія паслугі Walmart прадастаўляюцца праз партнёрства з вядомымі фінансавымі ўстановамі. Гэтыя ўстановы рэгулююцца і кантралююцца адпаведнымі органамі, якія забяспечваюць бяспеку паслуг, якія яны прапануюць.

У заключэнне, хоць у Walmart няма ўласнага банка, ён супрацоўнічаў з рознымі фінансавымі ўстановамі для прадастаўлення банкаўскіх паслуг сваім кліентам. Walmart супрацоўнічае з такімі кампаніямі, як Green Dot і Capital One, каб прапанаваць зручныя фінансавыя рашэнні для сваёй шырокай кліенцкай базы, незалежна ад таго, ці гэта перадаплачаныя дэбетавыя або крэдытныя карты.