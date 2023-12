Нішто не дражніць новы тэлефон на канферэнцыі MWC 2024

Нічога, інавацыйная тэхналагічная кампанія выклікае ажыятаж, калі пацвярджае свой удзел у маючым адбыцца Mobile World Congress (MWC) 2024. Кампанія, вядомая сваім нетрадыцыйным падыходам, разаслала запрашэнні прэсе, намякаючы на ​​вялікае адкрыццё падчас тэхнічнай канферэнцыі ў Барселона. Нягледзячы на ​​​​тое, што ў запрашэнні прама не згадваецца Nothing Phone 3, інсайдэры галіны мяркуюць, што гэта можа стаць платформай для доўгачаканага дэбюту.

На працягу многіх гадоў Nothing выкарыстоўваў MWC як сцэну для дэманстрацыі сваіх папярэдніх мадэляў смартфонаў. На MWC 2022 кампанія прадэманстравала прататып Nothing Phone 1, пасля чаго было пацверджана працэсар для Nothing Phone 2 на MWC 2023. У сувязі з тым, што Nothing ужо выклікала шум вакол сваіх планаў на MWC 2024, эксперты мяркуюць, што адкрыццё Nothing Тэлефон 3 вельмі верагодны.

У дадатак да флагманскай мадэлі, па чутках, Nothing можа прадставіць больш даступны варыянт Nothing Phone 2a. Калі гэтыя здагадкі спраўдзяцца, удзельнікі MWC могуць атрымаць не адно, а два захапляльных аб'явы аб смартфонах.

Аднак мудрагелістасць Nothing дадае ў іх планы элемент непрадказальнасці. Раней кампанія выкарыстоўвала незвычайныя маркетынгавыя стратэгіі, выпускаючы лініі адзення і нават піва. Акрамя таго, спрэчка вакол Nothing Chats прымусіла назіральнікаў здагадвацца аб наступным кроку кампаніі. Тым не менш, улічваючы гістарычны кантэкст папярэдніх выступленняў Nothing на MWC, разумныя грошы знаходзяцца на дэбюце Nothing Phone 3.

У той час як канкрэтныя падрабязнасці аб Nothing Phone 3 і магчымым Nothing Phone 2a застаюцца недастатковымі, энтузіясты галіны могуць чакаць, што здагадкі і чуткі будуць узмацняцца па меры набліжэння MWC. Сачыце за навінамі, бо мы з нецярпеннем чакаем захапляльнай прапановы Nothing на адной з найбуйнейшых тэхнічных канферэнцый года.