Генератыўны штучны інтэлект: рэвалюцыя ў будучыні прыкладанняў

Кампаніі, якія займаюцца стварэннем штучнага інтэлекту, робяць значныя поспехі ў атрыманні фінансавання для падтрымкі сваіх амбіцый як у камерцыйнай сферы, так і ў сферы адкрытага зыходнага кода. Сярод гэтых кампаній See Together, стартап, арыентаваны на распрацоўку генератыўнага штучнага інтэлекту з адкрытым зыходным кодам і інфраструктуры мадэляў штучнага інтэлекту. Нядаўна See Together абвясціла, што закрыла выдатны раўнд фінансавання серыі A на 102.5 мільёна долараў. Гэта фінансаванне пад кіраўніцтвам Клейнера Перкінса пры ўдзеле Nvidia і Emergence Capital стала важнай вяхой для кампаніі. Капітал будзе выкарыстаны для пашырэння воблачнай платформы See Together, што дазволіць распрацоўшчыкам ствараць адкрытыя і карыстальніцкія мадэлі штучнага інтэлекту.

Віпул Вед Пракаш, сузаснавальнік і генеральны дырэктар See Together, падкрэслівае рост попыту на генератыўныя стратэгіі штучнага інтэлекту, якія не прывязаны да аднаго пастаўшчыка. У нядаўнім паведамленні ў блогу Пракаш заявіў: «Мы лічым, што генератыўны штучны інтэлект з'яўляецца платформавай тэхналогіяй, новай аперацыйнай сістэмай для прыкладанняў і будзе мець доўгатэрміновы ўплыў на чалавечае грамадства». З павялічаным выпускам магутных генератыўных мадэляў на рэгулярнай аснове аснова штучнага інтэлекту з адкрытым зыходным кодам забяспечвае моцную базу для распрацоўкі гэтых прыкладанняў. Пракаш падкрэслівае важнасць выбару і варыянтаў у будучай экасістэме ІІ, падкрэсліваючы суіснаванне прапрыетарных і адкрытых мадэляў.

Воблачная платформа See Together накіравана на тое, каб даць арганізацыям магчымасць уключаць штучны інтэлект у свае прыкладанні, прапаноўваючы маштабаваныя вылічэнні па больш даступных цэнах, чым такія дамінуючыя пастаўшчыкі, як Google Cloud, AWS і Azure. Аптымізуючы стэк і выкарыстоўваючы перадавыя метады віртуалізацыі, планавання і аптымізацыі мадэляў, See Together дасягае значнага зніжэння выдаткаў на нагрузкі інтэрактыўнага вываду на вялікія мадэлі.

Акрамя таго, See Together кіруе воблачнай інфраструктурай, якая ўключае цэнтры апрацоўкі дадзеных у ЗША і ЕС, абслугоўваючы такіх кліентаў, як NexusFlow, Voyage AI і Cartesia. Акрамя таго, кампанія прапануе Custom Models, кансультацыйную прапанову, якая дазваляе кліентам прыносіць свае ўласныя дадзеныя і супрацоўнічаць з камандай See Together для распрацоўкі, стварэння і тэставання мадэляў.

У дадатак да сваіх воблачных сэрвісаў, See Together імкнецца да даследаванняў штучнага інтэлекту з адкрытым зыходным кодам. Кампанія ўдзельнічала ў некалькіх праектах, у тым ліку ў распрацоўцы мадэляў чатаў і мадэляў генерацыі тэксту. Гэтыя ініцыятывы дэманструюць адданасць See Together прасоўванню ў галіне генератыўнага ІІ.

Па меры таго як генератыўны штучны інтэлект працягвае развівацца, інвестыцыйны ландшафт раскрывае патэнцыял галіны. Па дадзеных IDC, інвестыцыі ў генератыўны ІІ, паводле прагнозаў, дасягнуць 143 мільярдаў долараў да 2027 года, што азначае значны рост з 16 мільярдаў долараў у гэтым годзе. Нягледзячы на ​​тое, што генератыўныя ІІ-кампаніі прыцягваюць значную частку венчурных інвестыцый, важна ўсведамляць праблемы ў гэтай галіне. Напрыклад, стабільнасць AI, некалі вядомы гулец у генератыўным AI, цяпер, як паведамляецца, разглядае магчымасць продажу з-за фінансавых праблем і адсутнасці рэнтабельнасці.

Нягледзячы на ​​​​праблемы, генератыўны штучны інтэлект мае вялікія перспектывы для фарміравання будучыні прыкладанняў. Нядаўні раунд фінансавання See Together падкрэслівае энтузіязм вакол гэтай тэхналогіі, а іх намаганні ў галіне адкрытых зыходных кодаў і кансультацыйных паслуг яшчэ больш умацоўваюць іх пазіцыі на рынку.

