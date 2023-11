CD Projekt Red выпускае абноўленыя версіі The Witcher 1 і 2 для Mac

Кампанія CD Projekt Red зрабіла некалькі цікавых паведамленняў для фанатаў серыі The Witcher. Акрамя аб'явы аб даданні поўнага рэдактара модаў для The Witcher 3, які дазваляе гульцам ствараць уласныя квэсты і кантэнт, студыя таксама абнавіла The Witcher 1 і The Witcher 2 для плэераў Mac для падтрымкі апошніх працэсараў Apple Silicon.

Нядаўна абноўленыя версіі гэтых класічных RPG для Mac цяпер даступныя на ўсіх платформах, уключаючы App Store, GOG і Steam. Абнаўленне гарантуе бесперабойную працу The Witcher 1 і The Witcher 2 на апошняй версіі macOS і ў поўнай меры выкарыстоўваць новыя працэсары серыі M.

Характэрна, што абноўленая падтрымка macOS мае невялікую зачэпку. У выніку абнаўлення мінімальныя патрабаванні для абедзвюх гульняў змяніліся, цяпер патрабуецца macOS 11.0 або навей. Гэта азначае, што старыя версіі macOS, такія як OS X 10, больш не падтрымліваюцца. Калі вы карыстаецеся старым Mac без працэсара Apple Silicon, рэкамендуецца адключыць аўтаматычныя абнаўленні, каб прадухіліць магчымыя праблемы пасля ўсталявання абнаўлення.

Нягледзячы на ​​тое, што абнаўленне забяспечвае паляпшэнне гульнявога працэсу для карыстальнікаў Mac, важна адзначыць, што The Witcher 3 не мае ўласнай версіі для Mac. Аднак праграмы іншых вытворцаў, такія як Crossover, дазваляюць гульцам Mac атрымліваць асалоду ад гульні на сваіх сістэмах.

Імкненне CD Projekt Red абнаўляць і падтрымліваць свае гульні на платформах Mac супадае з намаганнямі Apple пашырыць падтрымку гульняў у сваіх сістэмах. Гэта абнаўленне не толькі паляпшае гульнявы ​​​​досвед для карыстальнікаў Mac, але таксама дэманструе прыхільнасць студыі сваёй фанацкай базе.

Часта задаюць пытанні (FAQ)

1. Ці магу я гуляць у абноўленыя версіі The Witcher 1 і 2 для Mac на старых версіях macOS?

Не, абноўленыя версіі The Witcher 1 і 2 для Mac патрабуюць macOS 11.0 або навей. Яны больш не падтрымліваюць старыя версіі, такія як OS X 10.

2. Дзе я магу знайсці абноўленыя версіі The Witcher 1 і 2 для Mac?

Абноўленыя версіі даступныя на розных платформах, уключаючы App Store, GOG і Steam. Вы можаце выбраць платформу, якая вам больш за ўсё падыходзіць.

3. Ці даступны The Witcher 3 для роднай гульні на Mac?

Не, у The Witcher 3 няма роднай версіі для Mac. Аднак такія праграмы, як Crossover, дазваляюць карыстальнікам Mac гуляць у гульні на сваіх сістэмах.