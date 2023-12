THQ Nordic адкладвае выпуск Alone in the Dark Remake для далейшых паляпшэнняў

THQ Nordic і распрацоўшчык Pieces Interactive прынялі рашэнне зноў адкласці доўгачаканы рымейк Alone in the Dark, перанясучы дату выпуску з 16 студзеня на 20 сакавіка 2024 года. Гэты крок зроблены як спроба даць камандзе больш часу для добрага -наладка і каб пазбегнуць непатрэбнага ціску на каманду распрацоўшчыкаў у напружаны калядны перыяд.

Асноўная матывацыя затрымкі, паводле THQ Nordic, заключаецца ў тым, каб пераканацца, што гульня пераўзыходзіць чаканні гульнявой супольнасці. Адным з фактараў, якія спрыяюць павышаным чаканням, з'яўляюцца выключныя гульні вядомых галівудскіх акцёраў Дэвіда [Барбура] і Джодзі [Комер], якія сыграюць галоўных герояў у гульні.

Alone in the Dark аддае даніну павагі наватарскаму арыгіналу і прапануе гульцам магчымасць акунуцца ў жахлівы аповяд, створаны Мікаэлем Хедбергам, вядомым сваёй працай над SOMA і Amnesia: The Dark Descent. Гульня дазваляе ўдзельнікам стаць альбо Эдвардам Карнбі, ажыўленым таленавітым Дэвідам Харбарам з фільмаў "Чужыя справы" і "Хеллбой", альбо Эмілі Хартвуд, якую сыграла Джодзі Комер з фільмаў "Вольны хлопец" і "Забойства Евы". Гэты пераасэнсаваны класічны жах на выжыванне спалучае ў сабе элементы псіхалагічнага хорару з атмасферай паўднёвай гатыкі.

Хаця гульцы могуць адчуваць жаданне даследаваць свет Alone in the Dark, яны ўсё роўна могуць задаволіць сваю цікаўнасць, спампаваўшы пралог Grace in the Dark. Гэты асобны папярэдні прагляд дасць прыхільнікам адчуць, чаго яны могуць чакаць ад доўгачаканага выпуску.

Alone in the Dark распрацоўваецца для PlayStation 5, Xbox Series і ПК праз Steam, што абяцае візуальна ашаламляльны і захапляльны вопыт для аматараў жахаў па ўсім свеце. Дзякуючы прыхільнасці THQ Nordic даць вытанчаны і выключны гульнявы ​​​​досвед, фанаты могуць быць упэўнены, што чаканне таго вартае.