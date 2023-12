Рэмейк Alone in the Dark ад THQ Nordic адкладзены: больш часу на польскую мову і без храбусцення

Рэзюмэ: THQ Nordic і распрацоўшчык Pieces Interactive абвясцілі аб чарговай адтэрміноўцы будучага рэмейку Alone in the Dark. Дата рэлізу, першапачаткова перанесеная на 16 студзеня 2024 г., была перанесена на 20 сакавіка 2024 г. Рашэнне было прынята, каб даць камандзе больш часу для шліфоўкі і пазбегнуць магчымых праблем падчас калядных святаў.

Імкнучыся апраўдаць і перасягнуць чаканні супольнасці, THQ Nordic і Pieces Interactive выказалі жаданне, каб гульня апраўдала выбітныя гульні галівудскіх зорак Дэвіда Барбура і Джодзі Комер, якія адлюстроўваюць галоўных герояў у пераасэнсаваным выжыванні. гульня жахаў.

Alone in the Dark, даніна арыгінальнай наватарскай назве, запрашае гульцоў паглыбіцца ў захапляльную гісторыю, распрацаваную Мікаэлем Хедбергам, вядомым сваёй працай над SOMA і Amnesia: The Dark Descent. Гульня прапануе унікальную перспектыву, бо гульцы могуць выбраць альбо Эдварда Карнбі, якога сыграў Дэвід Харбар, альбо Эмілі Хартвуд, якую ўвасабляе Джодзі Комер. Пераасэнсаваная класіка спалучае псіхалагічны хорар з элементамі паўднёвай готыкі.

Нягледзячы на ​​тое, што дата выпуску была перанесена, фанаты, якія жадаюць паспрабаваць Alone in the Dark, усё яшчэ могуць атрымаць асалоду ад пралогу Grace in the Dark, які даступны для спампоўкі.

Рэмейк Alone in the Dark зараз распрацоўваецца для PlayStation 5, Xbox Series і ПК праз Steam. Каманда распрацоўшчыкаў хоча пераканацца, што гульня дасягне найвышэйшага ўзроўню якасці і адпавядае чаканням гульцоў, якія з нецярпеннем чакаюць яе выхаду.

