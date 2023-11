Ubisoft усталёўвае новы стандарт: катсцэны з хуткай перамоткай наперад мяняюць гульню

By

Ubisoft прадставіла захапляльную функцыю ў сваёй будучай мабільнай гульні-шутэры The Division Resurgence. Хаця паскораная перамотка наперад не з'яўляецца наватарскай канцэпцыяй, гэта асаблівасць, якую рэдка можна ўбачыць у сучасных гульнях. Гэта змяненне гульні прымусіла гульцоў з нецярпеннем чакаць выхаду гульні ў 2024 годзе з надзеяй, што яна стане стандартнай часткай усіх будучых відэагульняў.

Выпадкова выявіўшы гэтую здольнасць, гульцы апынуліся на хуткасці па доўгіх кат-сцэнах у The Division Resurgence простым дотыкам да экрана. Няхай гэта будзе персанаж, які ходзіць бясшумна, або празмерныя дыялогі аб місіі, цяпер гульцы могуць праглядваць гэтыя сцэны, эканомячы час і робячы гульню больш прыемнай.

Нягледзячы на ​​тое, што ў большасці гульняў цалкам можна прапусціць кат-сцэны, часта ўзнікае жаданне ўлавіць кожны кавалак ведаў і развіцця персанажа. Функцыя хуткай перамоткі наперад у The Division Resurgence задавальняе гэтую патрэбу, дазваляючы гульцам выбарачна хутка праглядаць часткі ролікаў. Гэтая нязначная, але ўражлівая асаблівасць з'яўляецца не толькі знаходкай для гульцоў, якія жадаюць хутка рухацца па гісторыі, але таксама ідэальна падыходзіць для тых, хто гуляе на мабільных прыладах, забяспечваючы гнуткасць завяршыць гульнявы ​​​​працэс у любы момант.

Прыхільнасць Ubisoft да паляпшэння вопыту гульцоў заслугоўвае пахвалы. Увёўшы опцыю хуткай перамоткі наперад у The Division Resurgence, яны ўсталявалі новы стандарт у гульнявой індустрыі. Цяпер гульцы вельмі хочуць убачыць гэтую функцыю ў будучых гульнях Ubisoft, такіх як The Division 3 і The Division Heartland.

Чаканне адчувальна, і прыхільнікі гульняў Ubisoft не могуць не прагнуць зручнасці і задавальнення, якія прыносіць функцыя хуткай перамоткі наперад. Калі Ubisoft лідзіруе, іншыя распрацоўшчыкі гульняў могуць прыняць да ўвагі і разгледзець магчымасць уключэння гэтай змяняючай гульні функцыі ў свае творы.

Пытанні і адказы:

Пытанне: ці з'яўляецца The Division Resurgence першай гульнёй, якая мае функцыю хуткай перамоткі сцэн?

A: Не, некаторыя JRPG і іншыя гульні ўключалі падобныя функцыі ў мінулым.

Пытанне: Ці магу я цалкам прапусціць ролікі ў The Division Resurgence?

A: Так, як і большасць гульняў, The Division Resurgence дазваляе гульцам цалкам прапускаць кат-сцэны пры жаданні.

Пытанне: Калі адбудзецца афіцыйны запуск The Division Resurgence?

A: У цяперашні час гульня знаходзіцца ў стадыі бэта-тэставання і, як чакаецца, будзе запушчана ў 2024 годзе.