У хвалюючым аб'яве Falcom доўгачаканая назва серыі ролевых гульняў Trails, прысвечаная 20-годдзю, была прадстаўлена як The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria. Запланаваны на запуск у 2024 годзе ў Японіі для неўказаных платформ, гэтая новая частка абавязкова захапіць прыхільнікаў франшызы.

Дзеянне гульні разгортваецца ў 120X годзе, калі страшнае прароцтва вядомага К. Эпштэйна прадказвае канец Земурскага кантынента. З набліжэннем «Дня Ікс» з ваеннай базы ў хрыбце Куньлунь рыхтуецца да запуску грандыёзная ракета. Свет затаіў дыханне, прадчуваючы тое, што ляжыць за нябёсамі і ў канцы кантынента. Сярод гэтага напружання людзі, у тым ліку малады "Спрыгган", збіраюцца разам у таямнічай краіне Орэд. Ці паўплывае іх падарожжа на будучыню Земурыі?

Серыя Trails атрымала прызнанне за захапляльнае светабудаванне і эпічны сюжэт, і было прададзена больш за 7.5 мільёнаў копій па ўсім свеце. Гісторыя, якая пачалася ў The Legend of Heroes: Trails in the Sky, працягнулася ў розных назвах, такіх як Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie і Trails through Daybreak. У гэтым 20-м юбілейным выпуску гульцы могуць чакаць драматычнага павароту ў апавяданні, які пакіне іх на краі сваіх месцаў.

Нягледзячы на ​​тое, што канкрэтныя платформы яшчэ не раскрыты, фанаты могуць зірнуць на The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria праз першыя скрыншоты, апублікаваныя Falcom. З ашаламляльнымі візуальнымі эфектамі і абяцаннем захапляльных прыгод, гэтая будучая ролевая гульня гатовая змяніць гульню ў серыі Trails.

У заключэнне, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria адкрывае новую эру гульняў Trails, абяцаючы незабыўныя ўражанні, якіх фанаты з нецярпеннем чакалі. Сачыце за навінамі аб гэтай доўгачаканай назве.