The Last of Us Part 2 Remastered пацвярджае прозвішча Элі

Доўгачаканая рэмастэрыраваная версія The Last of Us Part 2 павінна з'явіцца на кансолях PlayStation 5 19 студзеня 2024 г. Гэта палепшанае выданне гульні не толькі прыносіць палепшаную графіку і дадатковыя функцыі, але таксама змяшчае значнае адкрыццё аб адным з яго галоўныя героі.

Згодна з паведамленнямі, зоркі карыстальнік Reddit па імені tomdurnell заўважыў невялікую дэталь у трэйлеры новага рэжыму roguelike. На скафандры Элі можна ўбачыць бірку з надпісам «E. Уільямс». Гэта першае ўнутрыгульнёвае пацверджанне прозвішча Элі, нягледзячы на ​​інфармацыю, якую ўжо раскрыў супрэзідэнт Naughty Dog Ніл Дракман, а таксама ў дакументах па распрацоўцы і ў кіраўніцтве да японскай гульні.

Цікава, што гэта не першы выпадак, калі франшыза The Last of Us чакала некалькі гадоў, перш чым пацвердзіць прозвішча персанажа. У The Last of Us Part 2 толькі тады фанаты даведаліся, што прозвішча Джоэла было Мілер, праз сем гадоў пасля выхаду арыгінальнай гульні.

Скафандр, які насіла Элі ў рэмастэрынгаванай версіі, таксама будзе даступны ў якасці касцюма ў новым рэжыме Roguelike «Няма вяртання». У гульцоў будзе магчымасць змагацца праз хвалі ворагаў на розных картах, бяручы на ​​сябе ролю Элі, Дзіны і іншых галоўных герояў з дадатковым адценнем дзікіх і дурных касцюмаў.

У дадатак да рэжыму No Return і ўключэння прозвішча Элі, The Last of Us Part 2: Remastered прапануе мноства іншых функцый для гульцоў. Сюды ўваходзяць тры страчаных узроўня з каментарамі распрацоўшчыка, бясплатная гульня на гітары, графічныя паляпшэнні, інтэграцыя DualSense і многае іншае.

Тыя, у каго ўжо ёсць арыгінальная гульня на PS4, змогуць перайсці на версію для PS5 за невялікую плату ў 10 долараў, а файлы захавання з папярэдняй версіі можна лёгка імпартаваць.

Набліжаецца дата выхаду The Last of Us Part 2 Remastered, фанаты з нецярпеннем чакаюць магчымасці зноў акунуцца ў гэты захапляльны постапакаліптычны свет і раскрыць сакрэты, якія іх чакаюць.