Прозвішча Элі нарэшце раскрыта ў The Last of Us Part 2 Remastered

У доўгачаканай рэмастэрыраванай версіі The Last of Us Part 2, якая павінна выйсці 19 студзеня 2024 года, было зроблена захапляльнае адкрыццё адносна галоўнай гераіні гульні, Элі. Арыгінальная гульня пакінула фанатаў у напружанні наконт прозвішча Элі, але яно нарэшце было пацверджана ў рэмастэрынгаваным выданні.

Падчас прагляду трэйлера новага рэжыму roguelike карыстальнік Reddit па імені tomdurnell заўважыў невялікую дэталь, якая прыцягнула іх увагу. Гэта была таблічка з імем на скафандры Элі, ледзь прыкметная, але чытаемая як «E. Уільямс». Гэта адкрыццё азначае першае ў гульні пацверджанне поўнага імя Элі.

Цікава, што Naughty Dog, распрацоўшчык The Last of Us Part 2, раней раскрываў прозвішча Элі падчас інтэрв'ю з супрэзідэнтам Нілам Дракманам, а таксама ў дызайнерскіх дакументах і інструкцыі па японскай гульні. Тым не менш, гэта першы раз, калі гэта сапраўды было паказана ў самой гульні.

Рэмастэрыраваная версія гульні прадстаўляе рэжым Roguelike No Return, у якім гульцы могуць змагацца праз хвалі ворагаў на розных картах, паступова нарастаючы. У якасці бонуса скафандр Элі будзе даступны ў якасці касцюма ў гэтым рэжыме, што дазволіць гульцам атрымаць асалоду ад творчай свабоды з дапамогай персаналізацыі персанажа.

The Last of Us Part 2: Remastered не толькі пераносіць гульню на PlayStation 5, але таксама змяшчае некалькі дадатковых функцый. Сюды ўваходзяць тры страчаных узроўня з каментарамі распрацоўшчыка, бясплатная гульня на гітары, графічныя паляпшэнні, інтэграцыя DualSense і многае іншае. Гульцы, якія ўжо валодаюць гульнёй на PlayStation 4, могуць перайсці на версію PlayStation 5 за невялікую плату.

Фанаты серыяла «Апошні з нас» могуць нарэшце пакласці канец здагадкам вакол прозвішча Элі. З маючым адбыцца выпускам рэмастэрынгаванай версіі гульцы атрымаюць магчымасць паглыбіцца ў свет Элі і адкрыць новыя аспекты яе характару.