Naughty Dog адмяняе распрацоўку шматкарыстальніцкай онлайн-гульні The Last of Us

Naughty Dog, студыя відэагульняў, вядомая сваім блокбастэрам The Last of Us, абвясціла аб адмене доўгачаканай шматкарыстальніцкай онлайн-версіі гульні. Рашэнне было прынята пасля таго, як студыя зразумела, што распрацоўка The Last of Us Online запатрабуе значных рэсурсаў, што можа адкласці будучыя аднакарыстальніцкія версіі гульні.

У заяве, апублікаванай у чацвер, Naughty Dog прызнала чаканне, звязанае з праектам, але выказала цяжкасць іх рашэння спыніць яго развіццё. Студыя назвала неабходнасць выдзялення рэсурсаў «на доўгія гады» як ключавы фактар ​​пры выбары. Ім трэба было вырашыць, ці стаць студыяй выключна жывых сэрвісных гульняў, ці працягваць засяроджвацца на аднакарыстальніцкіх апавядальных гульнях, якія вызначаюць спадчыну Naughty Dog. У канчатковым выніку студыя абрала апошні варыянт.

Распрацоўка The Last of Us Online пачалася разам са стварэннем наступнай гульні для аднаго гульца, The Last of Us Part II, якая была выпушчана ў 2020 годзе. Фанаты гульні пачалі падазраваць, што сеткавая версія мела праблемы з абнаўленнем быў распаўсюджаны ў траўні, заявіўшы, што гульня патрабуе больш часу для яе найлепшага выніку.

The Last of Us - гэта прызнаная крытыкамі гульня, якая расказвае пра падарожжа смуткуючага бацькі і дзяўчынкі-падлетка ў постапакаліптычнай Амерыцы. Яго поспех прывёў да тэлевізійнай адаптацыі HBO ў 2023 годзе, атрымаўшы мноства намінацый на прэмію "Эмі".

Адмена The Last of Us Online асабліва расчаравала фанатаў The Last of Us Factions, абмежаванага гульнявога шматкарыстальніцкага рэжыму, які быў даступны ў некаторых выпусках гульні. Рэакцыя гульнявой супольнасці ў Інтэрнэце была неадназначнай: некаторыя выказвалі падтрымку засяроджанасці студыі на новых аднакарыстальніцкіх гульнях, а іншыя крытыкавалі ўяўную недастатковую прадбачлівасць.

Рашэнне Naughty Dog азначае змену іх прыярытэтаў, падкрэсліваючы іх прыхільнасць прадастаўленню захапляльных аднакарыстальніцкіх гульняў, а не адважвацца на сферу шматкарыстальніцкай онлайн-гульні. Фанаты могуць з нецярпеннем чакаць будучых адзіночных уражанняў ад вядомай студыі.