Lenovo далучаецца да раздачы Game Awards з Legion Go Handheld

By

Кампанія Lenovo абвяшчае аб раздачы сваёй партатыўнай прылады Legion Go, каб атрымаць асалоду ад хвалявання The Game Awards. Пасля аб'явы Valve аб раздачы 100 Steam Deck OLED падчас мерапрыемства, Lenovo вырашыла далучыцца да весялосці, прапанаваўшы 100 прылад Legion Go шчасліўчыкам.

Цырымонія ўзнагароджання Game Awards, якую праводзіць Джэф Кейлі, вядомая сваімі захапляльнымі анонсамі гульняў і цырымоніяй узнагароджання, і гэты год абяцае не адрознівацца. Раздача ад Lenovo павялічвае чаканне і хваляванне вакол падзеі.

КПК Legion Go - грозны канкурэнт Steam Deck ад Valve. Ён прапануе фантастычныя гульнявыя ўражанні на хаду з уражлівымі функцыямі і прадукцыйнасцю. Lenovo раздае лепшую мадэль 1 ТБ, якая звычайна каштуе 649 долараў, што робіць яе прывабным прызам для заўзятых геймераў і энтузіястаў.

Каб прыняць удзел у розыгрышы, зацікаўленыя асобы могуць прыняць удзел і атрымаць шанец выйграць Legion Go заўтра ў 7:30 па ўсходнім часе, што супадае з пачаткам The Game Awards. Перыяд уступлення будзе доўжыцца да канца мерапрыемства ў 11:00 па ўсходнееўрапейскім часе, што дасць фанатам дастаткова часу, каб паспрабаваць шчасця.

Няхай гэта будзе Steam Deck ад Valve або Legion Go ад Lenovo, у геймераў ёсць магчымасць выйграць партатыўныя прылады высокага класа, каб палепшыць свой гульнявы ​​​​досвед. Раздача падарункаў дадае The Game Awards дадатковы ўзровень хвалявання і чакання, што робіць яго падзеяй, якую абавязкова трэба паглядзець для энтузіястаў гульняў паўсюль.

Так што адзначце свае календары і рыхтуйцеся да ўзнагароджання The Game Awards 7 снежня ў 7:30 па ўсходнееўрапейскім часе, каб не толькі атрымаць захапляльныя аб'явы і ўзнагароды, але і атрымаць шанец выйграць лінейку партатыўных гульнявых прылад ад Lenovo.