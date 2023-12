Аб'яўлены намінанты New Game Awards 2023: захапляльная лінейка гульняў

Game Awards 2023 ужо блізка, і энтузіясты гульняў ва ўсім свеце з нецярпеннем чакаюць, каб убачыць, якія гульні забяруць дадому прэстыжныя ўзнагароды. Сёлетні спіс намінантаў абяцае захапляльны і разнастайны выбар гульняў розных жанраў.

За жаданую ўзнагароду "Гульня года" будуць змагацца шэсць выключных гульняў. «Alan Wake 2» ад стваральнікаў «Control» прапануе псіхалагічны вопыт жахаў выжывання, дзе два героі павінны перамяшчацца ў розных рэаліях, каб раскрыць праўду за рытуальнымі забойствамі.

«Baldur's Gate 3» вядзе гульцоў у эпічную кампанію, дзеянне якой адбываецца ў сусвеце Dungeons & Dragons. Захопленыя Mind Flayers, гульцы павінны вырашыць, супрацьстаяць іх карупцыі або прыняць новыя здольнасці.

Франшыза "Чалавек-павук Marvel 2", якая атрымала высокую ацэнку крытыкаў, вяртаецца з удзелам Пітэра Паркера і Майлза Маралеса ў захапляльных прыгодах у Нью-Ёрку Marvel. Культавы злыдзень Веном уяўляе істотную пагрозу для жыцця герояў і горада, які яны абараняюць.

Аматары survival horror будуць радавацца рымейку Resident Evil 4, які падымае класіку 2005 года на новыя вышыні з мадэрнізаваным геймплэем і цудоўнай графікай.

"Super Mario Bros. Wonder" абяцае цудоўныя і настальгічныя ўражанні, а "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" прапануе яшчэ адну эпічную частку легендарнай франшызы.

Акрамя катэгорыі «Гульня года», The Game Awards 2023 таксама ўключае розныя іншыя катэгорыі, у тым ліку «Лепшая гульнявая рэжысура», «Лепшы апавяданне», «Лепшая мастацкая рэжысура», «Лепшая музыка і музыка», «Лепшы аўдыядызайн» і іншыя. Кожная катэгорыя дэманструе выдатныя дасягненні ў розных аспектах распрацоўкі і дызайну гульняў.

Game Awards 2023 будзе транслявацца ў прамым эфіры на YouTube, прыносячы хваляванне і чаканне фанатам па ўсім свеце. Паколькі гульнявая індустрыя працягвае развівацца і пашыраць межы, сёлетнія намінанты дэманструюць неверагодны талент і інавацыі ў гульнявой супольнасці.