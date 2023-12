Death Stranding 2: новы трэйлер і геймплэй чакаюцца на TGA 2023

By

Ажыятаж вакол The Game Awards 2023 дасягае свайго піку, бо фанаты з нецярпеннем чакаюць аб'яўлення гульні года. З-за жорсткай канкурэнцыі ў гэтым годзе гульцы не могуць не задацца пытаннем, які тытул стане лепшым. Аднак на гэтым чаканне не заканчваецца. Фанаты атрымалі важны намёк, што на мерапрыемстве будзе прысутнічаць вядомы распрацоўшчык гульняў Хідэа Коджыма.

Памочнік Коджымы, Аяко, нядаўна апублікаваў у сацыяльных сетках паведамленне, якое пацвярджае яго прыбыццё ў Лос-Анджэлес, за дзень да ўручэння The Game Awards. Нават арганізатар мерапрыемства Джэф Кейлі адрэагаваў на паведамленне, выказаўшы сваё здзіўленне. Фанаты, аднак, не былі перакананыя, што Кейлі не ведала аб прысутнасці Коджымы ў Лос-Анджэлесе.

Цяпер, калі навіны аб наведванні Коджымы распаўсюдзіліся, фанаты мяркуюць, што мы можам пачаставацца новым трэйлерам Death Stranding 2. Для Коджымы няма нічога незвычайнага ў тым, што ён зрабіў такую ​​заяву, бо ён нарэшце паказаў кінематаграфічны трэйлер Death Stranding 2 падзея года. На гэты раз фанаты спадзяюцца на яшчэ большае, з магчымасцю ўбачыць некаторыя кадры гульнявога працэсу. Кодзіме заўсёды ўдаецца здзівіць сваю аўдыторыю, таму можна з упэўненасцю сказаць, што на The Game Awards 2023 ад яго можна чакаць чагосьці нечаканага.

У іншых навінах фанатам асіметрычнай шматкарыстальніцкай гульні жахаў Dead by Daylight таксама ёсць чаго чакаць. Нядаўна распрацоўшчыкі намякнулі на аднакарыстальніцкі спін-оф, дзеянне якога адбываецца ў тым самым любімым сусвеце жахаў. Нягледзячы на ​​​​тое, што ў іх анонсе не было апублікавана ніякіх кінематаграфій або геймплэя, яны пазначылі The Game Awards, намякаючы на ​​магчымае адкрыццё падчас мерапрыемства. З пацверджанай «сусветнай прэм'ерай» фанаты Dead by Daylight маюць падставы для хвалявання.

Game Awards 2023, несумненна, стане захапляльнай і запамінальнай падзеяй для геймераў ва ўсім свеце. З вялікімі імёнамі, такімі як Хідэа Коджыма, і абяцаннем захапляльных адкрыццяў, фанаты не могуць дачакацца, каб убачыць, што іх чакае гэты вечар.