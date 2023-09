Пакеты кансоляў PlayStation 5 атрымліваюць зніжэнне коштаў на 50 долараў у ЗША

By

Кампанія Sony абвясціла аб зніжэнні на 50 долараў цаны на наборы кансоляў PlayStation 5 у ЗША. Пакет Call of Duty: Modern Warfare 2 для PS5 зніжаны з $539.99 да $489.99, і гэта прапанова даступна ў Інтэрнэце на PlayStation Direct да 30 верасня. Акрамя таго, рознічныя гандляры, такія як Best Buy і Walmart, таксама прапануюць той жа пакет за $489. Пакет Final Fantasy 16 і набор Horizon Forbidden West таксама атрымалі зніжку ў 50 долараў, даступныя ў Walmart і Best Buy.

Тым, хто зацікаўлены, GameStop прапануе зніжку ў памеры 50 долараў на асобныя PS5 пры пакупках у краме да 9.29.23. Варта адзначыць, што зніжкі на PS5 у ЗША былі менш агрэсіўнымі ў параўнанні з Еўропай, дзе Sony нядаўна правяла дзве цэнавыя акцыі за столькі ж месяцаў. Гэтыя акцыі ўключалі зніжэнне кошту стандартнай мадэлі PS75 на £100 / €5.

На мінулым тыдні Sony падвысіла цэны на падпіску PlayStation Plus да 35%. Гэта павышэнне коштаў паўплывала на 12-месячныя планы падпіскі на ўзроўні Essential, Extra і Premium: цэны выраслі на 20-40 долараў / 10-20 фунтаў / 12-32 еўра ў залежнасці ад абранага плана членства.

Варта адзначыць, што надзейны лікер раскрыў некаторыя гульні, якія будуць дададзены ў каталог гульняў PlayStation Plus у гэтым месяцы.

Крыніцы:

– PlayStation 5: пакеты кансоляў PlayStation 5 былі зніжаны на 50 долараў у Злучаных Штатах.

– Sony Interactive Entertainment: кампанія, якая адказвае за брэнд PlayStation.

– Call of Duty: Modern Warfare: папулярная відэагульня з серыі Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: будучая частка серыі гульняў Final Fantasy.

– Horizon Forbidden West: будучая ролевая гульня-экшн, распрацаваная Guerrilla Games.

– PlayStation: гульнявая платформа, распрацаваная Sony.

– PlayStation Plus: паслуга па падпісцы, якая дае доступ да шматкарыстальніцкіх онлайн-гульняў і бясплатных гульняў.