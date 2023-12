Пашырэнне The Sims 4: For Rent дадае захапляльныя новыя магчымасці

By

Заўтра плануецца выпусціць зусім новае дапаўненне для The Sims 4 пад назвай «У арэнду». У чаканні гэтага захапляльнага абнаўлення Maxis выпусціла звычайны патч, які ўключае некаторыя нязначныя абнаўленні і выпраўленні ў базавай гульні. Аднак гульцы выявілі схаванае змяненне, якое не было згадана ў нататках да патча - магчымасць рэдагавання сцен і вокнаў у кватэрах з папярэдніх гульнявых пакетаў.

Раней гульцы маглі аднаўляць унутраныя сцены і мэблю толькі ў кватэрах. Windows былі забароненыя, пакідаючы гульцам абмежаваныя магчымасці налады. Але цяпер стваральнікі кантэнту выявілі, што загадзя зробленыя кватэры ў дапаўненні The Sims 4 City Living можна наладзіць больш, чым калі-небудзь раней. У відэа Pixelade вокны можна перамяшчаць, дадаваць і выдаляць, а таксама змяняць вонкавае аздабленне сцен. Дзіўна, але насценны дэкор, напрыклад, люстэрка і шторы, таксама можна павесіць на вонкавыя сцены, што дадае гульні новы ўзровень наладкі.

Нягледзячы на ​​​​тое, што незразумела, наўмыснае ці ненаўмыснае гэта змяненне, прыхільнікі The Sims 4, несумненна, у захапленні ад гэтай новай функцыі. Магчымасць наладжваць вокны і вонкавыя сцены не толькі дазваляе больш персаналізаваць існуючыя кватэры, але і намякае на захапляльныя магчымасці будаўніцтва нестандартных кватэр у будучыні.

Нататкі аб выпраўленнях для абнаўлення на гэтым тыдні таксама ўключаюць іншыя прыкметныя змены. Ракавіны цяпер можна пазначаць як кухонныя або ванныя ракавіны, што не дазваляе Сімам пастаянна мыць брудны посуд у неналежных месцах. Стэлажы для абутку цяпер маюць опцыю пераключэння, якая заахвочвае Сімаў здымаць абутак у памяшканні. Акрамя таго, цяпер гульцы могуць лёгка пераключаць кантроль на розныя хатнія гаспадаркі, націскаючы на ​​дзверы ўчастка і выбіраючы опцыю «Пераключыць кантроль на гэтую хатнюю гаспадарку».

З заўтрашнім выхадам дапаўнення The Sims 4: For Rent гульцы могуць разлічваць на мноства новых функцый і магчымасцей. Пашырэнне будзе даступна па стандартнай цане ў 40 долараў, уносячы ў свет The Sims 4 яшчэ больш захапляльнасці і крэатыву.