У гэта цяжка паверыць, але The Legend of Zelda: Ocarina of Time сёння святкуе сваё 25-годдзе. Калі гэты факт прымушае вас адчуваць сябе старым, вы не самотныя. Я ўсё яшчэ памятаю хваляванне і чаканне, звязаныя з выхадам першай 3D-прыгоды Zelda ад Nintendo у 1998 годзе. Як фанат папярэдняй часткі, A Link to the Past, я не мог дачакацца, каб атрымаць у свае рукі Ocarina of Time.

Мне пашанцавала, што я меў магчымасць гуляць і аглядаць гульню ўсяго за некалькі дзён да яе афіцыйнага рэлізу. Я добра памятаю, як праводзіў незлічоныя гадзіны, пагружаныя ў гульню, навігацыю ў ашаламляльным свеце Hyrule і перажыванні эпічнай гісторыі. Пераход на 3D-графіку быў плыўным, а гульнявая механіка была наватарскай для свайго часу.

Каб здзейсніць падарожжа па завулку памяці і сабраць разам свае ўспаміны пра тыя першыя дні, я звярнуўся да сваіх былых калег з IGN64. Разам мы ўспаміналі хваляванне, звязанае з выхадам гульні, і доўгія гадзіны, праведзеныя ў яе. Мы нават мелі гонар гуляць у папярэдні прагляд зборкі на мерапрыемстве Zelda ў Сіэтле пад назвай Zelda Summit.

Адной інтрыгуючай дэталлю, якая ўзнікла падчас нашага абмеркавання, стала наяўнасць крыві ў ранняй версіі гульні. Змагаючыся з Ганонам, ён вывяргаў чырвоную кроў пры ўдары. Аднак пазней гэта было зменена на зялёны «пот» у наступных версіях гульні. Магчыма, Nintendo была занепакоеная рэйтынгам гульні або проста палічыла, што яна не адпавядае іх бачанню.

Азіраючыся назад, Ocarina of Time займае асаблівае месца ў гісторыі гульняў. Гэта не толькі замацавала франшызу The Legend of Zelda як намінальную назву, але і пашырыла межы магчымага ў гульнях. Яго захапляльны свет, запамінальныя персанажы і захапляльны сюжэт захапілі мільёны гульцоў па ўсім свеце.

Паколькі мы святкуем 25-годдзе гэтай любімай гульні, давайце зоймемся момантам, каб ацаніць уплыў, які яна аказала на індустрыю, і ўспаміны, якія яна стварыла для незлічоных гульцоў. З днём нараджэння, акарына часу!

Часта задаюць пытанні

1. Ці з'яўляецца Ocarina of Time лепшай гульнёй Zelda?

Меркаванні могуць адрознівацца, але многія лічаць Ocarina of Time адной з лепшых гульняў Zelda, калі-небудзь створаных. Яго інавацыйны геймплэй, глыбокая сюжэтная лінія і цудоўныя візуальныя эфекты задаюць новы стандарт для серыі.

2. Ці магу я гуляць у Ocarina of Time на сучасных кансолях?

Так, Ocarina of Time была перавыдадзена некалькі разоў пасля яе першапачатковага запуску на Nintendo 64. Цяпер яна даступная на Nintendo 3DS і ў яе можна гуляць на Nintendo Switch праз Інтэрнэт-сэрвіс Nintendo Switch.

3. Як Ocarina of Time паўплывала на будучыя гульні Zelda?

Ocarina of Time заклала аснову для будучых гульняў Zelda, прадставіўшы розныя гульнявыя механізмы і функцыі, якія сталі асноўнымі элементамі серыі. Яго акцэнт на даследаванні, разгадванні галаваломак і захапляльным апавяданні паўплываў на наступныя назвы Zelda.

4. Чаму Ocarina of Time лічыцца гульнявым шэдэўрам?

Ocarina of Time часта хваляць за інавацыйны геймплэй, прыгожы саўндтрэк і запамінальных персанажаў. Ён паспяхова перавёў любімую формулу Zelda ў 3D-сферу, стварыўшы захапляльны і незабыўны гульнявы ​​​​досвед.

5. Ці ёсць у планах сіквел Ocarina of Time?

Нягледзячы на ​​​​тое, што няма прамога працягу Ocarina of Time, гульня атрымала духоўнага пераемніка ў выглядзе The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask захоўвае многія элементы геймплэя і механіку, уведзеныя ў Ocarina of Time, прапаноўваючы пры гэтым унікальны і больш змрочны сюжэт.

Калі ласка, звярніце ўвагу, што інфармацыя, прадстаўленая ў гэтым FAQ, заснавана на наяўных у цяперашні час ведаў і можа быць зменена.

