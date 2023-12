Новы трэйлер раскрывае захапляльныя дапаўненні да пашырэння Pokémon Scarlet і Violet

Трэйлер доўгачаканага дапаўнення Pokémon Scarlet and Violet пад назвай «The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk» быў апублікаваны сёння перад запланаваным запускам 14 снежня 2023 г. Фанаты ўжо ведалі аб увядзенні новы легендарны Pokémon Terapagos, трэйлер прадэманстраваў яшчэ больш захапляльныя дапаўненні да гульні.

Сярод сюрпрызаў, якія чакаюць гульцоў, - з'яўленне любімых фанатамі легендарных пакемонаў. У трэйлеры стала вядома, што Хо-О, Лугія, Кёгрэ, Граудон, Солгалеа і Лунала адправяцца да Pokémon Scarlet and Violet. Гэта азначае, што ў гульцоў будзе магчымасць лавіць і трэніраваць гэтых любімых легендарных істот.

У дадатак да гэтых знакавых легендарных покемонов, было таксама пацверджана, што многія іншыя легендарныя покемоны вернуцца ў гульню. Сюды ўваходзяць арыгінальныя легендарныя птушкі, а таксама Энтэй, Суіцын і Райкоу. У гульцоў будзе магчымасць сустрэцца з гэтымі легендарнымі покемонамі, выконваючы квэсты ў новай зоне гульні, Акадэміі Чарніц.

У гульцоў не толькі будзе шанец злавіць гэтых магутных істот, але яны таксама атрымаюць карысць ад ведаў і гісторый новага персанажа па імені Снакворт. Выконваючы чарнічныя квэсты (шашлыкі) у тэрарыуме, трэнеры могуць атрымліваць закускі ад Снакворта, якія можна выкарыстоўваць для сустрэчы з некаторымі легендарнымі покемонамі. Снакворт таксама падзеліцца сваімі шырокімі ведамі аб гэтых покемонах і пацешыць трэнераў сваімі гераічнымі гісторыямі.

Яшчэ адна захапляльная асаблівасць, прадстаўленая ў пашырэнні, - рэжым сінхранізацыі. Гэтая новая гульнявая механіка дазваляе гульцам бачыць свет вачыма іх любімых пакемонаў. Выкарыстоўваючы Synchro Machine, гульцы могуць выпрабаваць гульню з унікальнай перспектывы, пагрузіўшыся ў ролю іх каханага покемона.

Акрамя таго, пашырэнне верне ўсіх папярэдніх пачатковых покемонов, даючы гульцам магчымасць выбіраць і трэніраваць сваіх любімых пачаткоўцаў з папярэдніх пакаленняў.

Дзякуючы гэтым захапляльным абнаўленням і дапаўненням, пашырэнне Pokémon Scarlet and Violet абяцае прапанаваць пашыраны і захапляльны геймплэй для трэнераў па ўсім свеце. Фанаты з нецярпеннем чакаюць выхаду гульні, каб акунуцца ў гэтую новую прыгоду.

Звярніце ўвагу, што агляд Pokémon Scarlet & Violet, згаданы ў зыходным артыкуле, не ўключаны ў артыкул.