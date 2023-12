Pokémon Scarlet and Violet: Легендарнае падарожжа чакае трэнераў

Новае прыгода чакае трэнераў Pokémon ў доўгачаканым дапаўненні The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk. Новы трэйлер, які павінен выйсці 14 снежня 2023 года, дэманструе захапляльныя новыя функцыі і з'яўленне легендарных покемонаў, любімых фанатамі.

Нягледзячы на ​​тое, што новы легендарны Pokémon Terapagos ужо быў прадстаўлены, трэйлер паказвае, што трэнеры могуць чакаць вяртання некаторых любімых легенд. Сярод іх Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo і Lunala, дадаючы да хвалявання Pokémon Scarlet і Violet.

Але гэта яшчэ не ўсё – трэйлер намякае на вяртанне яшчэ многіх легендарных істот, у тым ліку арыгінальных легендарных птушак і іншых вядомых легендарных асоб, такіх як Энтэй, Суіцын і Райкоу. Прывабнасць сустрэчы і бітвы з гэтымі магутнымі істотамі напэўна захапіць дрэсіроўшчыкаў.

Адным з інтрыгуючых дапаўненняў да пашырэння з'яўляецца ўвядзенне персанажа па імі Снакворт, якога можна сустрэць пасля завяршэння асноўнай гісторыі. Трэнеры могуць прыступіць да чарнічных квэстаў (барбекю) у тэрарыуме, зарабляючы закускі ад Снакворта. Гэтыя закускі дадуць трэнерам магчымасць сустрэцца з некаторымі легендарнымі покемонамі з усёй серыі ў рэгіёне Палдэя. Снакворт таксама падзеліцца сваімі велізарнымі ведамі і ўласнымі гераічнымі сутыкненнямі з гэтымі покемонамі, дадаючы глыбіні агульнаму вопыту.

Акрамя таго, новая функцыя пад назвай Synchro mode дазваляе гульцам бачыць свет вачыма іх любімых пакемонаў. Па ходзе гульні трэнеры атрымаюць доступ да Synchro Machine, што дазволіць ім гуляць за сваіх любімых пакемонаў.

Акрамя таго, усе папярэднія стартавыя покемоны будуць даступныя ў Pokémon Scarlet і Violet, што гарантуе, што трэнеры змогуць сфармаваць каманду са сваіх фаварытаў.

Пакуль трэнеры чакаюць выхаду дапаўнення, хваляванне працягвае расці. Pokémon Scarlet and Violet абяцаюць легендарнае падарожжа, напоўненае унікальнымі гульнявымі ўражаннямі і магчымасцю сустрэць і змагацца з легендарнымі покемонамі, як ніколі раней. Рыхтуйцеся адправіцца ў гэта незвычайнае прыгода і станьце найлепшым трэнерам покемонов.

