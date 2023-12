Pokémon Scarlet and Violet: легендарнае вяртанне покемонаў у дапаўненні The Hidden Treasures

Быў апублікаваны новы трэйлер да будучага дапаўнення Pokémon Scarlet and Violet, The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk, якое плануецца выпусціць 14 снежня 2023 г. Нягледзячы на ​​тое, што мы ўжо ведалі аб новых легендарных Pokémon Terapagos, гэта было паказалі, што любімыя фанатамі легенды таксама будуць выступаць. Да прыгод далучаюцца Хо-О, Лугія, Кёгрэ, Грудон, Солгалеа і Лунала.

Не толькі гэтыя легендарныя істоты вернуцца, але і многія іншыя з серыі Pokémon таксама вернуцца. У трэнераў будзе магчымасць сустрэцца з арыгінальнымі легендарнымі птушкамі, а таксама з Энтэй, Суікунэ і Райкоу. Для гэтага яны павінны прайсці асноўную гісторыю The Hidden Treasures of Area Zero Part 2: The Indigo Disk і сустрэцца з персанажам па імені Снакворт у Blueberry Academy.

Трэнеры могуць удзельнічаць у чарнічных квэстах (шашлыкі) у тэрарыуме і зарабляць закускі ў Snacksworth. Гэтыя закускі дазволяць ім сутыкнуцца з некаторымі легендарнымі покемонамі з серыі ў рэгіёне Палдэя. Снакворт таксама падзеліцца сваімі шырокімі ведамі аб гэтых покемонах і трэнерах пачастунак, апавядаючы пра свае гераічныя сустрэчы з імі.

У дадатак да вяртання легендарных покемонаў, у Pokémon Scarlet and Violet будзе новы захапляльны рэжым Synchro. Гульцы, якія дастаткова прасунуліся ў прыгодзе, змогуць выкарыстоўваць Synchro Machine, каб убачыць свет вачыма сваіх любімых пакемонаў.

І гэта яшчэ не ўсё! Усе папярэднія стартавыя покемоны таксама будуць даступныя ў Pokémon Scarlet і Violet, што дадасць яшчэ больш магчымасцей і разнастайнасці для трэнераў.

У той час як Pokémon Scarlet і Violet прадставілі смелыя новыя ідэі, агляд ад IGN ацэньвае пашырэнне 6/10. У аглядзе згадваецца, што ў той час як канцэпцыі фантастычныя, ёсць некаторыя аспекты, якія здаюцца няскончанымі або недапрацаванымі ў выкананні гульні.

Вам цікава сустрэцца з легендарнымі покемонамі і даследаваць пашыраны свет покемонаў Скарлет і Вайолет? Запуск The Hidden Treasures of Area Zero: The Indigo Disk не за гарамі, так што рыхтуйцеся адправіцца ў новыя прыгоды з вашымі любімымі покемонамі!