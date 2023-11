Дыск Indigo: Адкрыццё новых прыгод і выпрабаванняў у Pokémon Scarlet and Violet

By

Адпраўляцца ў новыя прыгоды ў свеце Pokémon заўсёды хвалююча, асабліва калі з'яўляюцца новыя дапаўненні. Такі выпадак з The Indigo Disk, доўгачаканым другім DLC для Pokémon Scarlet and Violet. Як эндшпільны DLC, гульцы павінны спачатку прайсці асноўныя сюжэтныя лініі Скарлет і Вайолет, а таксама The Teal Mask, перш чым атрымаць доступ да гэтага захапляльнага новага кантэнту.

Дыск Indigo вядзе трэнераў у захапляльную акадэмію Blueberry, роднасную школу вядомай акадэміі Наранджа. Гэтая цалкам новая зона дае мноства захапляльных уражанняў, ад сустрэчы са старымі сябрамі да сустрэчы з новымі трэнерамі. Як быццам гэтага было недастаткова, гульцы таксама атрымаюць магчымасць пазмагацца з гэтымі трэнерамі і нават захапіць новыя і знаёмыя віды пакемонаў, якія блукаюць па шырокім тэрарыуме акадэміі.

Тэрарыум - гэта ўражлівая ўстанова ў акадэміі Blueberry, спраектаваная для прайгравання разнастайных умоў, пачынаючы ад трапічных пляжаў і заканчваючы ледзяной тундрай. Гэта ажыўленае асяроддзе пражывання з'яўляецца домам для дзіўнага мноства пакемонаў, у тым ліку пачаткоўцаў з мінулых пакаленняў. Што робіць гэтую сустрэчу яшчэ больш захапляльнай, так гэта тое, што гэтыя покемоны паводзяць сябе аўтаномна і не абмяжоўваюцца шарыкамі для поке, прадастаўленымі прафесарамі. Гэта магчымасць убачыць іх паводзіны ў зусім іншым святле.

Але лоўля пакемонаў - гэта толькі пачатак прыгод у Terarium. Indigo Disk - гэта не толькі новыя эвалюцыі і захапляльныя покемоны Paradox, такія як Archuladon, Raging Bolt і Iron Crown. Ён таксама вітае вяртанне мноства покемонов, якія вяртаюцца, і гэта далёка за межы вяртання старых пачаткоўцаў. Нягледзячы на ​​тое, што дакладная колькасць застаецца загадкай, будзьце ўпэўненыя, што захапіць іх усіх стане цяжкай задачай нават для самых адданых трэнераў.

Тым не менш, менавіта тэрарыум выклікае непераадольную прывабнасць для многіх. Маючы ўражлівы маштаб і дбайную ўвагу да дэталяў, гэта раскінутае месца прапануе бясконцыя магчымасці для даследавання. Нягледзячы на ​​тое, што канкрэтныя дэталі застаюцца ў таямніцы, сама велічыня гэтага захапляльнага асяроддзя абяцае захапіць трэнераў усіх масцей.

За чароўным тэрарыумам знаходзіцца акадэмічны бок Blueberry Academy. Трэнеры будуць мець магчымасць прайсці заняткі, кожны з якіх з практычным падыходам да адукацыі. Стаўшы сведкам часткі заняткаў, якія праходзілі ў тэрарыуме, мне было даручана захапіць алаланскага покемона. З Alolan Grimer і Alolan Exeggutor у руках я вярнуўся з трыумфам, пакінуўшы іншых з непажаданымі хатнімі заданнямі.

Вядома, бітвы з'яўляюцца неад'емнай часткай вопыту Pokémon, і Blueberry Academy аддае перавагу падвойным бітвам. Гэта ўводзіць дадатковы ўзровень прыняцця тактычных рашэнняў і фарміравання каманды, гарантуючы, што трэнеры гатовыя выпусціць два шары Poké кожны раз, калі яны супрацьстаяць трэнерам-супернікам. Бітвы, у якіх я ўдзельнічаў падчас майго часу з The Indigo Disk, аказаліся запамінальнымі і складанымі, пастаянна выпрабоўваючы мае навыкі кіравання камандай, разуменне супастаўлення тыпаў і выбар хадоў.

Калі аснова закладзена, прыйшоў час праверыць сваю каштоўнасць супраць элітнай чацвёркі. Перш чым непасрэдна кінуць выклік членам элітнай чацвёркі, трэнеры павінны прайсці элітнае выпрабаванне, якое нагадвае паласу перашкод. Будучы сведкам суда над Амарысам, гонкі па бартавых кольцах з Караідонам або Міраідонам, я нагадаў хвалюючыя перашкоды ў Spyro the Dragon. Гэты асвяжальны паварот стварае азарт перад кожнай бітвай элітнай чацвёркі, ствараючы глебу для напружанага бою Pokémon-on-Pokémon.

Хаця я не выйшаў пераможцам з сутыкнення з Амарыс, гэта толькі падштурхнула маю рашучасць вярнуцца да «Дыска Індыга». З больш чым 230 новымі і вяртаючыміся покемонамі, якія трэба выявіць і захапіць, захапляльным тэрарыумам для вывучэння і грознымі трэнерамі, якім трэба кінуць выклік, можна з упэўненасцю сказаць, што The Indigo Disk забяспечвае поўны паслягульнёвы кантэнт, якога прагнуць фанаты Pokémon. Я, напрыклад, з нецярпеннем чакаю свайго матчу-рэваншу і ўжо вярнуўся ў свет Pokémon Scarlet. Прыгоды працягваюцца, а магчымасці бязмежныя.