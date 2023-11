Sony дадала спрэчную гульню ў каталог PlayStation Plus

Sony нядаўна сутыкнулася з крытыкай за цьмяныя назвы, дададзеныя ў сэрвіс PlayStation Plus за апошнія некалькі месяцаў. Тым не менш, здаецца, кампанія пайшла на смелы крок, уключыўшы гульню The Lord of the Rings: Gollum, якая вельмі абмяркоўваецца, у свой каталог на 2023 год.

Рашэнне выклікала неадназначную рэакцыю сярод геймераў. У той час як некаторыя расчараваныя дадаткам, іншыя знаходзяць гумар у спрэчным выбары. Уладар пярсцёнкаў: Голум, выпушчаны ўсяго некалькі месяцаў таму ў траўні, не ўразіў гульцоў сваімі нічым не характэрнымі місіямі, ненатхняльным візуальным эфектам і паўтаральным геймплэем. Нядзіўна, што ў цяперашні час ён мае «пераважна адмоўны» рэйтынг у Steam.

Крытыка вакол гульні была настолькі жорсткай, што нават яе распрацоўшчык, Daedalic Entertainment, адчуў сябе вымушаным апублікаваць заяву з прабачэннямі за недахопы. Неўзабаве пасля выхаду гульні студыя распрацоўшчыкаў сутыкнулася з спыненнем працы і вырашыла засяродзіцца на публікацыі.

У сувязі з тым, што прэтэндэнты на званне "Гульня года 2023" награваюць гульнявую сцэну, "Уладар пярсцёнкаў: Голум" наўрад ці атрымае якія-небудзь узнагароды. Яго цьмяная прадукцыйнасць і негатыўны прыём робяць яго нічым не характэрным дадаткам да каталога PlayStation Plus.

У адпаведных навінах гульцы могуць з нецярпеннем чакаць будучай прыгодніцкай гульні пад назвай Lord of the Rings: Tales of the Shire. Чакаецца, што гэтая гульня, якая аб'ядноўвае элементы такіх папулярных гульняў, як Stardew Valley і любімага сусвету Міжзем'я, выйдзе ў 2024 годзе. Будзем спадзявацца, што фанатам франшызы "Уладар пярсцёнкаў" яна прапануе больш захапляльны і прыемны вопыт.

