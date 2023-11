Новыя погляды на Persona 5 Tactica: спалучэнне тактыкі і зачаравання Persona

By

Persona 5 Royal захапіла сэрцы геймераў па ўсім свеце сваім захапляльным апавяданнем і захапляльным гульнявым працэсам. Аднак дадатковая гульня, Persona 5 Tactica, пакідае ў гульцоў змешаныя пачуцці. Нягледзячы на ​​тое, што ён паспяхова аб'ядноўвае любімых персанажаў у здавальняючую сеткавую баявую сістэму, яму не ўдаецца ўзнавіць той самы эпічны вопыт JRPG.

Дзеянне Tactica разгортваецца паміж другім і трэцім семестрамі Persona 5 Royal і прадугледжвае, што гульцы знаёмыя з гісторыяй і персанажамі. Без належнага ўвядзення пачаткоўцы апынуцца ў поўнай заблытанасці ў гэтым альтэрнатыўным сусвеце. Да мастацкага стылю з яго частковым дызайнам персанажаў у стылі чыбі трэба прызвычаіцца, але ў рэшце рэшт лёгка ўліваецца ў агульную эстэтыку гульні.

Яркі і джазавы саўндтрэк, асноўны элемент серыі Persona, зноў ззяе ў Tactica. Кампазітар Тошыкі Конішы выпускае новыя трэкі, якія дасканала адлюстроўваюць сутнасць атмасферы гульні. Нягледзячы на ​​​​тое, што музыка не дасягае такіх вышынь, як знакавыя мелодыі, такія як «Beneath the Mask» або «Rivers in the Desert», музыка дадае пласт энергіі і хвалявання ў гульнявы ​​​​працэс.

Tactica дэманструе здольнасць распрацоўшчыкаў адаптаваць баявую сістэму Persona ў тактычную гульню. Кожны ход патрабуе стратэгічнага планавання і назірання, узнагароджваючы гульцоў, якія думаюць не толькі грубай сілы. Магчымасць перамоткі на папярэдні разварот дазваляе эксперыментаваць, не баючыся незваротных памылак. Аднак залежнасць гульні ад эфектаў статусу, заснаваных на руху, абмяжоўвае эфектыўнасць пэўных тыпаў нападаў, у выніку чаго некаторыя элементы адчуваюць сябе недастатковымі.

Настройка партыі ў Tactica аптымізавана ў параўнанні з асноўнымі гульнямі Persona, але яна па-ранейшаму прапануе шырокі спектр опцый. Мадэрнізацыя гармат і набыццё Fusion Personas дадае глыбіні баявой сістэме. Характэрна, што ўключэнне субперсон прапануе большую ўніверсальнасць, дазваляючы любому персанажу экіпіраваць іх.

Нягледзячы на ​​свае недахопы, Persona 5 Tactica ўдала спалучае шарм і стыль серыі Persona з тактычнай баявой сістэмай. Нягледзячы на ​​​​тое, што ён можа не дасягнуць такіх вышынь, як Persona 5 Royal, ён прапануе прыемныя і прывабныя ўражанні для прыхільнікаў франшызы. Такім чынам, рыхтуйцеся, плануйце свае крокі і акуніцеся ў гэтую унікальную прыгодніцкую гульню.

-

Часта задаюць пытанні (FAQ)

Пытанне: ці магу я гуляць у Persona 5 Tactica, не гуляючы ў Persona 5 Royal?

A: Настойліва рэкамендуецца пагуляць як мінімум у Persona 5 Royal да другога семестра, перш чым паглыбляцца ў Persona 5 Tactica. Спін-оф мяркуе, што гульцы знаёмыя з гісторыяй і персанажамі, што бянтэжыць пачаткоўцаў.

Пытанне: ці адрозніваецца мастацкі стыль Persona 5 Tactica ад Persona 5 Royal?

A: Так, Persona 5 Tactica мае частковы дызайн персанажаў з выкарыстаннем чыбі, для прывыкання да якога можа спатрэбіцца некаторы час. Аднак агульны мастацкі кірунак застаецца верным эстэтыцы Persona 5.

Пытанне: чым баявая сістэма ў Persona 5 Tactica адрозніваецца ад Persona 5 Royal?

A: Persona 5 Tactica прадстаўляе сеткавую баявую сістэму, якая патрабуе стратэгічнага планавання, назірання і эксперыментаў. Гульня падкрэслівае эфекты стану, заснаваныя на руху, а не моцныя і слабыя бакі пэўных элементаў.

Пытанне: ці магу я наладзіць сваю групу ў Persona 5 Tactica?

A: Так, у той час як наладжванне вечарыны прасцей у параўнанні з асноўнымі гульнямі Persona, па-ранейшаму даступныя шырокія магчымасці. Зброю можна мадэрнізаваць, а больш за 100 ф'южн-персон можна разблакіраваць і экіпіраваць як суб-персоны любым персанажам.