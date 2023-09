Orange Pi прадстаўляе Orange Pi Zero 2W: магутная альтэрнатыва Raspberry Pi Zero 2W

Orange Pi прадставіла сваю апошнюю прапанову, Orange Pi Zero 2W, якая абяцае палепшаную прадукцыйнасць і павелічэнне памяці ў параўнанні з канкурэнтамі. Orange Pi Zero 2W абсталяваны чатырох'ядравым працэсарам Allwinner H618 Cortex-A53, што робіць яго надзейным выбарам для шэрагу прыкладанняў, у тым ліку тэлевізійных прыставак, разумных прылад трансляцыі экрана, разумных дамоў, разумных шлюзаў і Інтэрнэту рэчаў. (IoT).

Orange Pi Zero 2W чэрпае натхненне з Raspberry Pi Zero 2 W, які быў выпушчаны ў кастрычніку 2021 года як больш прадукцыйны пераемнік арыгінальнага Raspberry Pi Zero. Падобна аналагу Raspberry, Orange Pi Zero 2W мае чатырох'ядравы працэсар Arm Cortex-A53, але прапануе тактавую частату да 1.5 Ггц, што робіць яго на 50% хутчэй, чым Raspberry Pi Zero 2 W на штатных хуткасцях. Акрамя таго, ён можа пахваліцца графічным працэсарам Arm Mali G31-MP2 з падтрымкай OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 і Vulkan 1.1.

Адной з галоўных пераваг Orange Pi Zero 2W з'яўляецца яго аб'ём памяці. Карыстальнікі могуць выбіраць паміж 1 ГБ, 1.5 ГБ, 2 ГБ або 4 ГБ аператыўнай памяці, што ўдвая перавышае мінімум і да васьмі разоў перавышае максімум, даступны на Raspberry Pi Zero 2W. Плата таксама ўключае 16 МБ флэш-памяці SPI і слот microSD для асноўнага захоўвання.

Асноўныя характарыстыкі Orange Pi Zero 2W ўключаюць порт mini-HDMI 2.0 з падтрымкай 4k60, два парты USB 2.0 Type-C (адзін для харчавання і адзін для прылад) і незаселены 40-кантактны раз'ём GPIO. Ён таксама ўключае ў сябе падключэнне Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0/BLE.

Што тычыцца магчымасцей пашырэння, то Orange Pi Zero 2W забяспечвае карыстальніцкі 24-кантактны інтэрфейс пашырэння, які ўключае дзве лініі USB 2.0, злучэнне Ethernet 10/100, падтрымку аналагавага аўдыё і відэа, інфрачырвоны прыёмнік, а таксама злучэння для харчавання і карыстальніка -вызначаныя кнопкі. Хоць у Raspberry Pi Zero 2 W няма раздыма паслядоўнага інтэрфейсу камеры (CSI), Orange Pi прапануе падключэнне USB 2.0 у якасці альтэрнатывы для падтрымкі камеры.

Сумяшчальнасць праграмнага забеспячэння ўключае ў сябе Android 12, Debian 11 і 12, Ubuntu 20.04 і 22.04, а таксама ўласную АС кампаніі Orange Pi OS на базе Arch Linux.

Orange Pi Zero 2W можна набыць у краме AliExpress Orange Pi па коштах ад 12.90 долараў за мадэль з 1 ГБ аператыўнай памяці да 23 долараў за варыянт з 4 ГБ. Акрамя таго, пакеты, якія ўключаюць плату пашырэння з аналагавым аўдыё, поўнапамернымі партамі USB 2.0, портам Ethernet, кнопкамі і інфрачырвоным прыёмнікам, пачынаюцца ад 17.80 долараў без уліку кошту дастаўкі.

У цэлым, Orange Pi Zero 2W з'яўляецца канкурэнтаздольнай альтэрнатывай Raspberry Pi Zero 2W, прапаноўваючы палепшаную прадукцыйнасць, шырокія магчымасці памяці і разнастайны спектр функцый падключэння, што робіць яго прыдатным выбарам для розных праграм IoT і разумнага дома.

Крыніцы:

– Апельсін Пі

– AliExpress