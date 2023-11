Новы пакет ад Nvidia: мара геймера спраўджваецца

By

Nvidia, вядучы вытворца графічных карт, толькі што абвясціла аб захапляльнай здзелцы з абмежаваным па часе наборам, якая, несумненна, парадуе геймераў паўсюль. Купіўшы любую відэакарту GeForce RTX 40-й серыі, вы зараз можаце атрымаць асалоду ад падпіскі на два цудоўныя гульнявыя сэрвісы - GeForce Now і Xbox Game Pass на суму 60 долараў. Гэта прапанова выключна для серыі RTX 40, якая ўключае магутныя GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti і 4060.

Xbox Game Pass, адзін з самых папулярных сэрвісаў падпіскі на гульні на рынку, забяспечвае доступ да велізарнай бібліятэкі з больш чым 100 гульняў для ПК. Ад блокбастараў, такіх як Starfield і Forza Horizon 5, да любімых франшыз, такіх як серыя Halo, ёсць што-небудзь для кожнага аматара гульняў. Больш за тое, абаненты таксама атрымліваюць доступ да EA Play, іншай сэрвісу падпіскі на гульні, які прапануе шэраг назваў EA, такіх як Battlefield, Need For Speed ​​і серыя Crysis, а таксама абмежаваныя пробныя перыяды для нядаўна выпушчаных гульняў, такіх як Jedi: Survivor і EA Sports. WRC.

У той жа час GeForce Now - гэта воблачны сэрвіс струменевай перадачы гульняў ад Nvidia, які дазваляе бесперашкодна гуляць у кампутарныя гульні на розных прыладах. Незалежна ад таго, што вы аддаеце перавагу гуляць на ПК, ноўтбуку, планшэце, тэлефоне, кансолі, партатыўным ПК ці нават тэлевізары, GeForce Now дапаможа вам. Абмежаваны па часе пакет уключае 3-месячную прыярытэтную падпіску на GeForce Now, якая дае вам доступ да ўстаноўкі з RTX і прыярытэтны доступ да сервера для больш хуткага і плаўнага гульнявога працэсу.

Дзякуючы бібліятэцы з больш чым 1500 гульнявых гульняў, GeForce Now гарантуе, што ў вас ніколі не скончацца захапляльныя гульні на выбар. Адзіным патрабаваннем з'яўляецца валоданне або арэнда гульні з падтрымліваемых бібліятэк гульняў для ПК, такіх як Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA або GoG.

Не прапусціце гэтую неверагодную магчымасць! Пакетная здзелка Nvidia даступная да 8 студзеня 2024 г., таму не забудзьцеся захапіць абраную відэакарту RTX 40-й серыі і атрымліваць асалоду ад захапляльнага гульнявога вопыту, як ніколі раней.

часта задаюць пытанні

1. Што такое пакетная здзелка Nvidia?

Пакетная здзелка Nvidia прапануе падпіску на GeForce Now і Xbox Game Pass на 60 долараў пры куплі любой відэакарты GeForce RTX 40-й серыі.

2. Якія гульні ўваходзяць у Xbox Game Pass?

Абанемент Xbox Game Pass забяспечвае доступ да шырокага спектру камп'ютэрных гульняў, у тым ліку такіх папулярных гульняў, як Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal і серыя Halo. Акрамя таго, падпісчыкі атрымліваюць доступ да EA Play з гульнямі серый Battlefield, Need For Speed ​​і Crysis.

3. Што такое GeForce Now?

GeForce Now - гэта воблачны сэрвіс струменевай перадачы гульняў ад Nvidia, які дазваляе вам гуляць у камп'ютэрныя гульні на некалькіх прыладах, уключаючы ПК, ноўтбукі, планшэты, тэлефоны, гульнявыя прыстаўкі, кішэнныя ПК і тэлевізары. Абмежаваны па часе пакет уключае 3-месячную прыярытэтную падпіску на GeForce Now, якая забяспечвае доступ да ўстаноўкі з RTX і прыярытэтны доступ да сервера.

4. Колькі гульняў даступна на GeForce Now?

GeForce Now можа пахваліцца шырокай бібліятэкай з больш чым 1500 гульнявых гульняў. Аднак важна адзначыць, што вам трэба валодаць або арандаваць гульню з падтрымліваемых бібліятэк гульняў для ПК, такіх як Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA або GoG.

5. Да якога часу дзейнічае пакетная здзелка Nvidia?

Пакетная здзелка Nvidia даступная на працягу абмежаванага часу і скончыцца 8 студзеня 2024 г. Не забудзьцеся скарыстацца гэтай прапановай, пакуль яна дзейнічае!