Les hominidés, qui comprennent les humains, les singes africains et leurs ancêtres fossiles, ont une origine complexe et restent un sujet de débat en paléoanthropologie. Pendant longtemps, l’idée d’une origine africaine dominait, mais la découverte de fossiles en Europe et en Anatolie a récemment remis en question cette hypothèse.

Une équipe de chercheurs dirigée par le professeur David Begun de l’Université de Toronto et le professeur Ayla Sevim Erol de l’Université d’Ankara a récemment identifié un singe fossilisé appelé Anadoluvius turkae qui soutient cette nouvelle perspective. Les fossiles de cet animal ont été découverts en Turquie et ont été analysés à l’aide de la technique de l’imagerie miroir, qui permet de reconstruire des fragments osseux endommagés ou fragmentaires.

L’analyse des fossiles suggère que Anadoluvius turkae était de la taille d’un grand chimpanzé mâle et vivait dans des habitats relativement ouverts. Son régime alimentaire était composé d’aliments durs provenant de sources terrestres. Les chercheurs pensent que cet animal faisait partie d’un groupe d’hominidés primitifs qui ont évolué en Europe et en Méditerranée orientale avant de migrer vers l’Afrique.

Cette nouvelle perspective soulève des questions sur pourquoi les hominidés auraient quitté l’Europe et pourquoi ils ne se sont pas également dispersés en Asie. Les chercheurs admettent que l’évolution est imprévisible et que les conditions étaient peut-être plus favorables à une dispersion vers l’Afrique. Des recherches futures en Afrique et en Eurasie pourraient aider à éclaircir ces questions sur nos ancêtres lointains.

