Знайдзіце дзіўныя прапановы на гульні Nintendo Switch у гэтую Чорную пятніцу

By

Чорная пятніца тут, і геймераў чакае задавальненне, бо даступныя неверагодныя зніжкі на шырокі спектр гульняў Nintendo Switch. Незалежна ад таго, хочаце вы папесціць сябе ці шукаеце ідэальны святочны падарунак, зараз самы час захапіць самыя папулярныя назвы па даступным цэнах. Такія гіганты рознічнага гандлю, як Best Buy, Amazon, GameStop і іншыя, прапануюць ашаламляльныя прапановы, якія вы не жадаеце прапусціць.

Best Buy: неперасягненыя зніжкі на гульні Nintendo Switch

У гэту Чорную пятніцу Best Buy прапануе вялікія зніжкі на гульні, аксэсуары і многае іншае для Nintendo Switch. Ад класікі да новых выпускаў, кожны знойдзе што-небудзь для сябе. Не выпусціце шанец захапіць Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection з фантастычнай зніжкай 17%.

Amazon: беспрэцэдэнтныя цэны на Mario + Rabbids: Sparks of Hope і Sonic Superstars

Распродаж Amazon у Чорную пятніцу нельга прапусціць. Яны прапануюць выдатныя прапановы на такія гульні Nintendo Switch, як Mario + Rabbids: Sparks of Hope, са зніжкай 75%. Вы таксама знойдзеце прыемную зніжку на нядаўна выпушчаныя Sonic Superstars.

GameStop: вялікія зніжкі і дадатковая эканомія на назвы Nintendo Switch

Падрыхтуйцеся да неверагоднай эканоміі ў GameStop у гэтую Чорную пятніцу. Са зніжкамі да 50% на дзесяткі гульняў, у тым ліку папулярныя назвы Nintendo Switch, такія як Pokemon Brilliant Diamond і Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD і Bravely Default II, гэта ідэальная магчымасць пашырыць вашу калекцыю гульняў. Акрамя таго, калі вы заказваеце ў інтэрнэце і выбіраеце самавываз з крамы, вы атрымаеце дадатковыя 5 долараў за кожны заказ. Гэта здзелка, якой вы можаце скарыстацца некалькі разоў!

Nintendo eShop: лічбавыя асалоды па зніжаных цэнах

Калі вы аддаеце перавагу зручнасці лічбавых гульняў, Nintendo eShop - гэта тое месца, куды вам трэба пайсці. Дзякуючы выдатным распродажам у Чорную пятніцу на ўласныя гульні Nintendo, гульні Capcom, гульні Warner Bros. і многае іншае, вы знойдзеце непераадольныя прапановы, якія будуць забаўляць вас гадзінамі запар. Гэтыя зніжкі дзейнічаюць да 3 снежня.

Дзе купіць гульні Nintendo Switch у Чорную пятніцу

Амаль кожны буйны рытэйлер удзельнічае ў распродажах гульняў Nintendo Switch у Чорную пятніцу. Вы можаце знайсці выдатныя зніжкі на такія папулярныя гульні, як Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II і многія іншыя. Незалежна ад таго, вырашыце вы наведаць буйныя гандлёвыя сеткі, такія як Best Buy, GameStop, Walmart і Target, або зазірнуць у Інтэрнэт на Amazon або Nintendo Store, вас чакаюць дзіўныя прапановы.

Часта задаюць пытанні

1. Гэтыя здзелкі даступныя ў краме або ў Інтэрнэце?

Большасць прапаноў даступныя як у краме, так і ў інтэрнэце, што дае вам магчымасць выбраць спосаб пакупкі, які вам больш за ўсё падыходзіць.

2. Як доўга доўжацца прапановы Чорнай пятніцы?

Здзелкі Чорнай пятніцы звычайна доўжацца абмежаваны час, таму пераканайцеся, што правяраеце канкрэтныя даты, названыя кожным прадаўцом.

3. Ці магу я набыць лічбавыя гульні ў Nintendo eShop у якасці падарунка?

На жаль, Nintendo eShop зараз не прапануе варыянтаў падарункаў. Тым не менш, вы ўсё яшчэ можаце скарыстацца зніжкамі і набыць лічбавыя гульнявыя коды ў падарунак у іншых прадаўцоў.

4. Ці варта купляць падарункавыя карты Nintendo eShop падчас Чорнай пятніцы?

Безумоўна! Вы можаце не толькі атрымаць фантастычныя прапановы на гульні Nintendo eShop, але і зэканоміць яшчэ больш, набыўшы са зніжкай падарункавыя карты Nintendo eShop.

Чорная пятніца - лепшы час для атрымання неверагодных прапаноў на гульні Nintendo Switch. Не выпусціце гэтую магчымасць пашырыць сваю гульнявую бібліятэку або здзівіць сваіх блізкіх ідэальнымі падарункамі. Дзейнічайце хутка, бо гэтыя зніжкі не будуць доўжыцца вечна!