Новы гульнявы ​​​​рэжым і абнаўленні ранняга доступу выйдуць у Against the Storm

Выдавец Hooded Horse абвясціў, што папулярная гульня Against the Storm пакіне ранні доступ у наступным месяцы з доўгачаканым абнаўленнем 1.0. У гэтым абнаўленні будзе прадстаўлены абсалютна новы рэжым гульні пад назвай Queen's Hand, які спецыяльна распрацаваны, каб кінуць выклік вопытным гульцам унікальнымі правіламі і ўзнагародамі.

Against the Storm, апісаны як «цёмны фантастычны горад-будаўнік», апускае гульцоў у постапакаліптычны свет, дзе яны павінны аднавіць цывілізацыю перад тварам разбуральных дажджоў. У якасці віцэ-караля каралевы гульцы ўзначальваюць разнастайную групу тых, хто выжыў, уключаючы людзей, баброў, яшчарак, ліс і гарпій. Разам яны павінны вярнуць пустыню і забяспечыць чалавецтву будучыню.

Адным з самых цікавых аспектаў будучага абнаўлення з'яўляецца даданне Каралевы рукі. Гэты гульнявы ​​​​рэжым ставіць перад гульцамі найвялікшую задачу - перакаваць Адамантынавую пячатку за адзін цыкл. Як самая складаная задача ў гульні, Queen's Hand падштурхне нават самых вопытных гульцоў да канца.

У перыяд ранняга доступу Against the Storm значна развіўся з рэгулярнымі абнаўленнямі кантэнту кожныя два тыдні. Гэтыя абнаўленні ўнеслі ў гульню шырокі спектр асноўных і дробных змяненняў, уключаючы даданне новых відаў, такіх як людзі Фокс, і паляпшэнне механікі эндшпіля. Hooded Horse заявіла, што гэтая кадэнцыя абнаўлення будзе працягвацца да поўнага выпуску гульні.

Дзякуючы захапляльнаму гульнявому працэсу і захапляльнаму апавяданню, Against the Storm сабрала верную базу прыхільнікаў. У Steam гульня атрымала пераважна станоўчы рэйтынг карыстальнікаў у 95% з амаль 14,500 XNUMX аглядаў. Гульцы высока ацанілі яго захапляльную механіку пабудовы свету і складаны геймплэй.

Аматары Against the Storm могуць з нецярпеннем чакаць афіцыйнага рэлізу гульні 8 снежня. Акрамя таго, што гульня будзе даступная ў Microsoft Store, яна таксама далучыцца да бібліятэкі PC Game Pass дзякуючы нядаўняму партнёрству з Microsoft. Гэта супрацоўніцтва прынясе гульню яшчэ больш шырокай аўдыторыі і дасць падпісчыкам Game Pass новы і захапляльны вопыт.

Незалежна ад таго, дасведчаны вы гулец або пачатковец у жанры, будучае абнаўленне Against the Storm абяцае даставіць незабыўныя ўражанні ад гульні. Падрыхтуйцеся супрацьстаяць выклікам разбуранага свету і аднаўляйце цывілізацыю, нягледзячы ні на што.

часта задаюць пытанні

1. Што такое Against the Storm?

Against the Storm - гэта цёмная фэнтэзійная гульня па будаўніцтве горада, дзе гульцы аднаўляюць цывілізацыю ў постапакаліптычным свеце, які пакутуе ад няспынных дажджоў.

2. Калі Against the Storm пакіне ранні доступ?

Against the Storm збіраецца пакінуць ранні доступ і выпусціць абнаўленне 1.0 8 снежня.

3. Як называецца новы рэжым гульні?

Новы рэжым гульні называецца Queen's Hand і спецыяльна распрацаваны, каб кінуць выклік вопытным гульцам з унікальнымі правіламі і ўзнагародамі.

4. На якіх платформах будзе даступны Against the Storm?

Against the Storm будзе даступны ў Microsoft Store, а таксама будзе ўключаны ў бібліятэку PC Game Pass.

5. Якія абнаўленні былі зроблены ў перыяд ранняга доступу?

Падчас ранняга доступу Against the Storm атрымліваў рэгулярныя абнаўленні кантэнту, уключаючы даданне новых відаў і паляпшэнне механікі эндшпіля.

