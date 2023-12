Паведамляецца, што Star Wars: Episode I – The Phantom Menace далучыцца да каталога PlayStation Plus Classics

Каталог PlayStation Plus Classics ад Sony зноў пашыраецца, на гэты раз з даданнем гульні для PSone Star Wars: Episode I – The Phantom Menace. Гэтая навіна з'явілася пасля таго, як Gematsu заўважыў рэйтынг прыгоды 1999 года на Тайвані, указваючы, што яна будзе даступна як на PS4, так і на PS5.

Disney цесна супрацоўнічае з Sony, каб уключыць шэраг старых гульняў Disney у лінейку PlayStation Plus Classics. Толькі ў мінулым месяцы IGN паведамляў аб некалькіх назвах, у тым ліку Базз Лайтэр з Star Command, Thrillville: Off the Rails і Thrillville, усе яны павінны быць выпушчаныя для PS4 і PS5. А цяпер Star Wars: Episode I – The Phantom Menace можна дадаць да расце спісу настальгічных фаварытаў.

Распрацаваная і апублікаваная LucasArts як экранізацыя фільма, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace змяшчае знаёмыя абстаноўкі і персанажаў з Эпізоду I. Аднак гульня атрымала неадназначныя водгукі пасля яе першага выпуску, а наш уласны агляд вярнуў адзнаку з 6.2.

Што тычыцца каталога гульняў PlayStation Plus, які выйдзе ў снежні, Sony яшчэ не зрабіла афіцыйнага паведамлення. Але з нядаўняй серыяй выпускаў і даданнем Star Wars: Episode I – The Phantom Menace фанаты могуць чакаць, што будуць уключаны больш захапляльныя назвы.

Аматары франшызы "Зорныя войны" і ўладальнікі PlayStation напэўна будуць у захапленні ад магчымасці зноў перажыць гэты класічны гульнявы ​​​​досвед. Сачыце за новымі абнаўленнямі ў каталогу PlayStation Plus Classics і рыхтуйцеся адправіцца ў эпічнае прыгода ў далёкай-далёкай галактыцы. Хай будзе з табой Сіла!