Walmart Plus і Sam's Club Plus аднолькавыя?

У свеце рознічнага гандлю Walmart і Sam's Club - два вядомыя імёны, якія сталі сінонімамі даступных пакупак. Абодва прапануюць членскія праграмы Walmart Plus і Sam's Club Plus, якія забяспечваюць эксклюзіўныя перавагі для іх пастаянных кліентаў. Аднак важна адзначыць, што гэтыя дзве праграмы не аднолькавыя, нягледзячы на ​​іх падабенства.

Што такое Walmart Plus?

Walmart Plus - гэта паслуга на аснове падпіскі, якую прапануе Walmart, адна з найбуйнейшых гандлёвых сетак у свеце. За штомесячную або штогадовую плату ўдзельнікі атрымліваюць доступ да шэрагу бонусаў, уключаючы неабмежаваную бясплатную дастаўку адпаведных тавараў, скідкі на паліва і зручнасць мабільнага сканіравання і пакупкі. Walmart Plus імкнецца палепшыць вопыт пакупак для сваіх кліентаў, забяспечваючы дадатковую зручнасць і каштоўнасць.

Што такое Sam's Club Plus?

З іншага боку, Sam's Club Plus - гэта праграма членства, якую прапануе Sam's Club, складскі клуб, які належыць Walmart. Дзякуючы штогадовай аплаце, члены атрымліваюць доступ да розных пераваг, такіх як раннія пакупкі, грашовыя ўзнагароды за адпаведныя пакупкі, бясплатная дастаўка большасці тавараў у Інтэрнэце і дадатковыя зніжкі на асобныя паслугі. Sam's Club Plus распрацаваны, каб задаволіць патрэбы масавых пакупнікоў і ўладальнікаў малога бізнесу, прапаноўваючы ім значную эканомію і эксклюзіўныя льготы.

У чым розніца паміж Walmart Plus і Sam's Club Plus?

Нягледзячы на ​​тое, што абедзве праграмы прапануюць перавагі сваім членам, ёсць прыкметныя адрозненні паміж Walmart Plus і Sam's Club Plus. Walmart Plus факусуюць на забеспячэнні зручнасці і паўсядзённых рэчах для сваіх кліентаў, з вялікім акцэнтам на варыянты бясплатнай дастаўкі. З іншага боку, Sam's Club Plus арыентаваны на масавых пакупнікоў і ўладальнікаў малога бізнесу, прапаноўваючы ім доступ да шырокага асартыменту тавараў у вялікіх колькасцях па зніжаных цэнах.

У заключэнне, Walmart Plus і Sam's Club Plus могуць мець падабенства праграм членства, прапанаваных Walmart, але яны задавальняюць розныя патрэбы кліентаў. Walmart Plus накіраваны на забеспячэнне зручнасці і каштоўнасці для звычайных пакупнікоў, у той час як Sam's Club Plus арыентаваны на масавых пакупнікоў і ўладальнікаў малога бізнесу. Незалежна ад таго, якую праграму вы абралі, абедзве прапануюць эксклюзіўныя перавагі, якія могуць палепшыць ваш вопыт пакупак.