Intel выпускае абнаўленне графічнага драйвера для Starfield Players

By

Intel выпусціла новы графічны драйвер версіі 31.0.101.4672, спецыяльна распрацаваны для карыстальнікаў графічных працэсараў Arc A-Series і Iris Xe, якія гуляюць у доўгачаканую гульню Starfield. Гэта абнаўленне вырашае некалькі праблем, з якімі сутыкнуліся гульцы, у тым ліку больш хуткі час загрузкі, паляпшэнне стабільнасці і памяншэнне візуальных артэфактаў.

Пасля запуску Starfield у раннім доступе ўладальнікі відэакарт Intel Arc сутыкнуліся са шматлікімі збоямі і памылкамі, якія сапсавалі іх гульнявы ​​​​досвед. Некаторыя з гэтых праблем былі асабліва прыкметныя, напрыклад, гульня не запускалася або выходзіла з ладу неўзабаве пасля запуску. Раней было дзіўна, што ў Intel не было гатовага да гульні драйвера для гэтай доўгачаканай назвы, улічваючы іх паслужны спіс па прадастаўленні абноўленых драйвераў і аптымізацый.

Аднак некалькі дзён таму было выпушчана бэта-абнаўленне драйвера, якое дазволіла карыстальнікам Arc GPU нарэшце паглыбіцца ў гульню, хаця і на стадыі ранняга доступу. Intel пацвердзіла, што гэты бэта-драйвер будзе падвяргацца далейшай дапрацоўцы і наладзе для забеспячэння аптымальнай прадукцыйнасці.

Найноўшы графічны драйвер, 31.0.101.4672 WHQL, вырашае некалькі канкрэтных праблем, звязаных з Starfield, у тым ліку значнае скарачэнне часу загрузкі гульні, паляпшэнне стабільнасці і выпраўленні пашкоджанняў тэкстуры і мігцення сцэны.

Нягледзячы на ​​​​гэтыя выпраўленні, у гульні па-ранейшаму існуюць вядомыя праблемы, над якімі Intel актыўна працуе, напрыклад, нестабільнасць прыкладання ў пэўных абласцях, мігценне тэкстуры на крыніцах святла і нізкія дэталі тэкстуры на пэўных аб'ектах. Intel таксама вырашае праблемы з іншымі назвамі праграмнага забеспячэння, у тым ліку Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI і Adobe After Effects.

Акрамя таго, Intel расследуе невытлумачальнае павелічэнне хуткасці вентылятара для графічных працэсараў Arc. Гульцы павінны працягваць выбіраць высокія або больш нізкія налады для лепшай стабільнасці.

Каб атрымаць поўны аналіз прадукцыйнасці Starfield на розных відэакартах, выпушчаных з 2017 года па цяперашні час, звярніцеся да нашага кіраўніцтва па прадукцыйнасці ПК Starfield.

Крыніцы:

– Нататкі да выпуску графічнага драйвера Intel 31.0.101.4672 (PDF)

– Назва: Intel выпускае абнаўленне графічнага драйвера для Starfield Players