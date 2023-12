Узнагарода Game Awards 2023: Адзначэнне дасканаласці ў гульнявой індустрыі

The Game Awards 2023, штогадовае мерапрыемства, якое адзначае выдатныя дасягненні ў гульнявой індустрыі, павінна адбыцца ў чацвер. Гэта доўгачаканае шоу будзе трансліравацца ў прамым эфіры з тэатра Peacock у Лос-Анджэлесе, і яго можна бясплатна глядзець онлайн на больш чым двух дзясятках платформаў.

10-е выданне The Game Awards абяцае правесці ноч, напоўненую хваляваннем і забаўкамі. Разам з аб'яўленнем пераможцаў у 31 розных катэгорыях, на мерапрыемстве будуць паказаны эксклюзіўныя прэм'ерныя аб'явы, захапляльныя трэйлеры, захапляльныя жывыя музычныя выступы і выступленні вядомых знакамітасцяў.

Сярод вядучых у гэтым годзе такія гучныя імёны, як Цімаці Шаламе, вядомы па ролях у фільмах "Вонка" і "Выдма", Энтані Макі з фільма Паўліна "Twisted Metal", Крыстафер Джадж, акцёр "Бога вайны" і яго будучага працягу, а таксама як ды-джэй і прадзюсар Zedd. І не будзем забываць пра любімага персанажа мапетаў Гонза.

Game Awards 2023 атрымала ашаламляльны водгук, намінантамі былі розныя жанры і платформы. Гэтыя намінацыі, якія ахопліваюць 112 розных гульняў, асобных людзей, каманд і падзей, былі выбраны сусветным журы, якое складаецца з прадстаўнікоў больш чым 100 СМІ і агенцтваў уплыву.

У гэтым годзе за жаданую ўзнагароду "Гульня года" змагаюцца шэсць выключных гульняў. «Alan Wake 2», распрацаваны Remedy Entertainment, «Baldur's Gate 3» ад Larian Studios, «Marvel's Spider-Man 2» ад Insomniac Games, «Resident Evil 4» ад Capcom, «Super Mario Bros. Wonder» ад Nintendo і « The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” таксама ад Nintendo. Стваральнік і вядучы Game Awards Джэф Кейлі выказаў сваё захапленне моцным складам, падкрэсліўшы, што ўсе намінанты - вядомыя франшызы, якія аказалі значны ўплыў на гульнявую індустрыю.

Для тых, хто з нецярпеннем чакае, каб настроіцца на The Game Awards, вы можаце паглядзець жывую трансляцыю на такіх папулярных платформах, як YouTube, Twitch, Facebook, TikTok і X. Спасылкі на жывыя трансляцыі ўзнагароджання гульняў для гэтых платформаў будуць прадастаўлены для лёгкага доступу да падзея.

Game Awards 2023 прадстаўляюць вам выканаўчыя прадзюсары Джэф Кейлі і Кімі Кім. Лерой Бэнэт выступае ў якасці крэатыўнага дырэктара, а Рычард Пройс бярэ на сябе ролю рэжысёра.