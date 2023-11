Ажыятаж пачынаецца: распродажы Steam у Чорную пятніцу тут!

Афіцыйна пачаліся доўгачаканыя распродажы Steam у Чорную пятніцу, якія прапануюць геймерам тыднёвую феерыю дзіўных прапаноў на шырокі спектр папулярных назваў. Пачынаючы з 6:8 GMT / 10:1 па цэнтральнаеўрапейскім часе / 28:XNUMX па ціхаакіянскім часе / XNUMX:XNUMX па ўсходнееўрапейскім часе, распродаж абяцае стаць задавальненнем для аматараў гульняў ва ўсім свеце. Гэта доўгачаканае мерапрыемства будзе доўжыцца да XNUMX лістапада, што дасць геймерам дастаткова часу, каб заняцца любімым баўленнем часу ў надыходзячы сезон адпачынкаў.

У той час як поўны спіс гульняў са зніжкай будзе апублікаваны толькі пасля пачатку распродажу, Steam даў нам захапляльнае ўяўленне аб тым, чаго чакаць, праз захапляльны трэйлер, які дэманструе выбар гульняў, якія ўдзельнічаюць у мерапрыемстве. Лінейка ўяўляе сабой уражлівае спалучэнне любімай класікі і апошніх блокбастараў. Старыя жамчужыны, такія як Terraria і Hunt: Showdown, будуць у цэнтры ўвагі разам з новымі рэлізамі, такімі як The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales і Starfield, абяцаючы шырокі выбар варыянтаў на любы густ.

З нядаўнім запускам вельмі запатрабаванага Steam Deck OLED, які выклікаў цікавасць аматараў партатыўных гульняў, многія з нецярпеннем чакаюць распродажу на патэнцыйныя зніжкі на гульні, сумяшчальныя з папулярнай прыладай. Ёсць таксама чаканне адносна любых патэнцыйных скідак на саму прыладу, паколькі геймеры з нецярпеннем чакаюць паляпшэння гульнявога вопыту з дапамогай гэтай сучаснай партатыўнай сістэмы.

Уключэнне ў продаж новых гульняў, такіх як Like A Dragon: The Man Who Erased His Name і Call Of Duty: Modern Warfare 3, застаецца нявызначаным. Папярэднія распродажы апошніх выпускаў паказалі неадназначныя вынікі: некаторыя з іх былі цалкам выключаны або атрымалі мінімальныя зніжкі ў параўнанні з іншымі назвамі. Тым не менш, чаканне высокае, бо геймеры з нецярпеннем чакаюць паведамлення аб даступнасці гэтых жаданых гульняў і патэнцыйных скідках.

У той час як гульнявая супольнасць святкуе пачатак распродажаў Steam у Чорную пятніцу, паветра напаўняе хваляванне. З прывабнымі прапановамі, скідкамі і фантастычнай лінейкай гульняў гэтая падзея дазваляе геймерам пашырыць свае бібліятэкі і даследаваць новыя прыгоды, не марнуючы грошы. Рыхтуйцеся захапіць свае любімыя назвы і адправіцца ў захапляльныя лічбавыя падарожжы, якія будуць забаўляць вас на працягу святочнага сезона і далей!

Часта задаюць пытанні

1. Калі пачынаюцца распродажы ў Чорную пятніцу ў Steam?

Распродажы Steam у Чорную пятніцу пачынаюцца сёння ў 6:8 па Грынвічы / 10:1 па цэнтральнаеўрапейскім часе / XNUMX:XNUMX па ціхаакіянскім часе / XNUMX:XNUMX па ўсходнееўрапейскім часе.

2. Як доўга будуць доўжыцца распродажы Steam у Чорную пятніцу?

Распродаж працягнецца роўна тыдзень і скончыцца 28 лістапада ў той жа час, што і пачаўся.

3. Якія гульні можна чакаць у продажы?

У той час як поўны спіс гульняў, якія ўдзельнічаюць у распродажы, будзе апублікаваны толькі тады, калі ён пачнецца, трэйлер, апублікаваны Steam, даў уяўленне аб некаторых уключаных назвах, такіх як Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Мужчына: Майлз Маралес і Старфілд.

4. Ці будзе на Steam Deck OLED скідка падчас распродажу?

Зніжкі на сам Steam Deck OLED не былі пацверджаны, але многія геймеры спадзяюцца на патэнцыйнае зніжэнне коштаў, якое палепшыла б іх гульнявыя ўражанні.

5. Ці будуць уключаны ў продаж новыя гульні, такія як Like A Dragon: The Man Who Erased His Name і Call Of Duty: Modern Warfare 3?

Застаецца нявызначаным, ці будуць новыя назвы часткай распродажу, паколькі папярэднія распродажы паказалі неадназначныя вынікі апошніх выпускаў. Тым не менш, геймеры з нецярпеннем чакаюць любых паведамленняў аб іх наяўнасці і магчымых скідках.