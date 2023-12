Новая акцыя PlayStation Plus прапануе цікавыя падарункі і зніжкі

Sony PlayStation пачынае сезон адпачынкаў захапляльнай акцыяй пад назвай Season of Play, якая будзе доўжыцца з 5 снежня 2023 г. па 5 студзеня 2024 г. Гэта месячнае мерапрыемства прызначана для таго, каб адзначыць і ўзнагародзіць лаяльную супольнасць PlayStation.

Падчас сезона гульні члены PlayStation Plus могуць разлічваць на шэраг мерапрыемстваў і пераваг. Для пачатку гульцы могуць выкупіць коды ваўчараў на новыя аватары, якія ўшаноўваюць папулярныя гульні, у тым ліку Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake і іншыя. Аватары даступныя як для кансоляў PS5, так і для PS4, і членства ў PlayStation Plus не патрабуецца.

У дадатак да аватараў, тавары PlayStation Gear будуць даступныя са зніжкай 15% па прома-коду SEASONOFPLAY15. Гульцы могуць наведаць gear.playstation.com, каб атрымаць дадатковую інфармацыю і падрабязнасці адносна гэтай захапляльнай прапановы.

Для тых, хто не з'яўляецца членам PlayStation Plus, не хвалюйцеся, для вас таксама ёсць мерапрыемствы. Нягледзячы на ​​​​тое, што вы не зможаце атрымаць доступ да эксклюзіўных здзелак і турніраў, вы ўсё яшчэ можаце атрымліваць асалоду ад бясплатных шматкарыстальніцкіх выхадных у сетцы з 9 па 10 снежня. У гэты час шматкарыстальніцкая сеткавая гульня будзе даступная без членства ў PlayStation Plus, што дазваляе гульцам далучыцца да іх сяброў у захапляльнай шматкарыстальніцкай гульні.

Акрамя таго, з 12 па 17 снежня пройдуць турніры PlayStation. Гэта фантастычная магчымасць для геймераў прадэманстраваць свае навыкі і выйграць прызы, у тым ліку членства ў PlayStation Plus Premium/Deluxe і магчымасць прыняць удзел у розыгрышы прызоў PlayStation 5 Digital. Кансоль выдання.

У рамках Сезона гульні ўдзельнікі PlayStation Plus таксама могуць зарабіць бонусныя ачкі на PlayStation Stars, выкупіўшы і згуляўшы ў любую са снежаньскіх месячных гульняў PlayStation Plus. Гэта выдатны спосаб палепшыць ваш гульнявы ​​​​досвед і атрымаць дадатковыя перавагі з адпаведнымі пакупкамі ў PlayStation Store.

У дадатак да ўсяго, Sony Pictures Core Benefits прадаставіць членам PlayStation Plus доступ да выбранага каталога фільмаў, а таксама эксклюзіўныя зніжкі на выбраныя назвы. Пачынаючы з 5 снежня, выбраны кантэнт з Crunchyroll таксама будзе дададзены, што дазволіць фанатам атрымліваць асалоду ад эпізодаў з папулярных анімэ-серыялаў.

Не прапусціце сезон гульні PlayStation Plus! Наведайце афіцыйны вэб-сайт PlayStation Plus для атрымання дадатковай інфармацыі і рыхтуйцеся да неверагоднага месяца гульняў, узнагарод і скідак. Шчаслівай гульні!