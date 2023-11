Новыя Game Studios ззяюць на TIGA Awards 2023

Гандлёвая арганізацыя Вялікабрытаніі TIGA нядаўна правяла сваю штогадовую цырымонію ўзнагароджання за выдатныя дасягненні ў гульнявой індустрыі. Сёлетнія ўзнагароды прадэманстравалі інавацыі і крэатыўнасць новых гульнявых студый, падкрэсліваючы іх уклад у пастаянна развіваецца гульнявы ​​​​ландшафт.

Пераможцам цырымоніі стала Dlala Studios, якая атрымала прэстыжную ўзнагароду "Гульня года" за захапляльнае стварэнне Disney Illusion Island. Гэтая чароўная гульня не толькі атрымала вышэйшую ўзнагароду, але і заваявала тытул лепшай сацыяльнай гульні, захапляючы гульцоў сваім захапляльным геймплэем і захапляльным сюжэтам.

Ustwo Games сталі яшчэ адным прыкметным пераможцам, атрымаўшы прызнанне ў дзвюх катэгорыях. Са сваёй захапляльнай гульнёй Desta: The Memories Between Ustwo Games не толькі выйграла ўзнагароду Diversity Award, але таксама атрымала ўзнагароду Creativity in Games. Desta: The Memories Between паглыбляецца ў новыя вымярэнні апавядання, прапаноўваючы гульцам свежыя і захапляльныя гульнявыя ўражанні.

Sumo Digital, вядомая студыя, вядомая сваім выключным майстэрствам, атрымала ўзнагароду за лепшую вялікую студыю, што сведчыць аб іх адданасці і таленту. Акрамя таго, яны таксама прэтэндавалі на гонар быць першымі лаўрэатамі новай катэгорыі "Лепшая ініцыятыва па развіцці талентаў". Прыхільнасць Sumo Digital выхоўваць таленты і садзейнічаць росту ў галіны атрымала заслужанае прызнанне.

Узнагарода TIGA Awards 2023 увяла дзве новыя катэгорыі, каб адзначыць дасканаласць у розных сферах. Playground Games выйгралі ўзнагароду Commitment to Workplace Wellbeing Award, дэманструючы сваю адданасць справе стварэння пазітыўнага працоўнага асяроддзя. Між тым, Rocksteady Studios была ўдастоена ўзнагароды Commitment to ESG за сваю ўстойлівую і адказную практыку.

Прызнанне выйшла за межы студый да выдатных людзей, якія ўнеслі значны ўклад у гульнявую індустрыю. Дырэктар па персаналу Playground Games Джэральдзіна Крос атрымала ўзнагароду за выдатную асобу ў знак прызнання яе выключнага лідэрства і ўкладу ў поспех кампаніі. Генеральны дырэктар Flix Interactive Джон Тэрл быў узнагароджаны прэміяй за лепшае лідэрства ў знак прызнання яго дальнабачнага падыходу да распрацоўкі гульняў.

Цырымонія ўручэння ўзнагарод TIGA Awards 2023 прайшла з ашаламляльным поспехам: больш за 350 удзельнікаў сабраліся ў прэстыжнай выставе Troxy London. Сёлетнія пераможцы прадстаўляюць новую хвалю талентаў і інавацый у гульнявой індустрыі, рассоўваючы межы і захапляючы гульцоў па ўсім свеце.

