By

Выдавец Aniplex анансаваў новую гульню ў стылі настольнай гульні пад назвай Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайшы! для камутатара Nintendo. Гэтая гульня, якая павінна выйсці ў 2024 годзе, заснавана на вельмі папулярным серыяле анімэ і мангі Demon Slayer. Аднак у цяперашні час ён будзе даступны толькі ў Японіі.

Знішчальнік дэманаў: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайшы! пасля першай адаптацыі відэагульні франшызы, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, якая была запушчана ў 2021 годзе і выйшла на Nintendo Switch у 2022 годзе. Пакуль падрабязнасці пра Mezase! Сайкё Тайшы! у цяперашні час абмежаваныя, трэйлер аб'явы і афіцыйны вэб-сайт Demon Slayer паказваюць, чаго могуць чакаць гульцы.

У адрозненне ад папярэдняй адаптацыі файтинга, Mezase! Сайкё Тайшы! здаецца, больш засяроджаны на настольнай гульні, патэнцыйна чэрпаючы натхненне з папулярнай серыі Mario Party. Нягледзячы на ​​​​тое, што канкрэтная гульнявая механіка не раскрытая, фанаты Demon Slayer могуць чакаць захапляльнага і захапляльнага вопыту, падобнага на добра прыняты файтынг.

Нягледзячы на ​​тое, што заходні рэліз не пацверджаны, ёсць надзея, што фанаты за межамі Японіі таксама атрымаюць магчымасць атрымаць асалоду ад Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайсі!. Энтузіясты Demon Slayer могуць падзяліцца сваімі хваляваннямі і чаканнямі ад гульні ў каментарах.

Крыніцы:

– [Назва крыніцы]

– [Назва крыніцы]