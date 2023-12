Дэпартамент аховы навакольнага асяроддзя штата Нью-Ёрк звяртаецца да выкарыстання беспілотнікаў у паляванні

Дэпартамент аховы навакольнага асяроддзя штата Нью-Ёрк (DEC) нядаўна растлумачыў сваю пазіцыю адносна выкарыстання беспілотных лятальных апаратаў (БПЛА) або беспілотнікаў на паляванні. Нягледзячы на ​​тое, што былі запыты аб выкарыстанні беспілотнікаў для дапамогі ў аднаўленні здабытых паляўнічымі аленяў або мядзведзяў, DEC падкрэслівае, што наземнае адсочванне і аднаўленне з'яўляюцца неад'емнымі часткамі палявання і не павінны прадугледжваць выкарыстанне беспілотнікаў.

Згодна з DEC, беспілотнікі класіфікуюцца як лятальныя апараты Федэральнай авіяцыйнай адміністрацыяй (FAA), і іх выкарыстанне для дапамогі паляўнічым забаронена законамі штата Нью-Ёрк. Гэта абмежаванне распаўсюджваецца як на пілотаў беспілотных лятальных апаратаў для аматараў, так і на аматараў, а таксама на пілотаў камерцыйных беспілотнікаў, якія працуюць у адпаведнасці з правіламі FAA.

Важна адзначыць, што блытаніна ўзнікае з-за таго, што той жа раздзел закона, які забараняе выкарыстанне самалётаў, таксама забараняе выкарыстанне сабак для палявання на аленяў і мядзведзяў. Тым не менш, DEC мае права рэгуляваць і ліцэнзаваць выкарыстанне прывязаных следавых сабак спецыяльна для здабычы аленяў і мядзведзяў. На жаль, няма падобнага палажэння аб выкарыстанні беспілотнікаў, і таму DEC не можа рэгуляваць або ліцэнзаваць іх выкарыстанне.

Паляўнічым, якім патрэбна дапамога ў пошуку мёртвых або параненых аленяў або мядзведзяў, DEC рэкамендуе звязацца з валанцёрамі, якія маюць ліцэнзію і працуюць на павадку. Ёсць некалькі арганізацый, даступных для прадастаўлення гэтай паслугі, у тым ліку Deer Search, Inc. для цэнтральнага і ўсходняга Нью-Ёрка, Deer Search FLC, Inc. для рэгіёну Finger Lakes і Deer Search of WNY, Inc. для заходняга Нью-Ёрка.

У заключэнне варта сказаць, што пазіцыя ДВК адносна выкарыстання беспілотнікаў на паляванні адназначная – яны недапушчальныя. Наземнае адсочванне і аднаўленне з'яўляюцца важнымі навыкамі для паляўнічых, і выкарыстанне беспілотнікаў у гэтай дзейнасці забаронена законамі штата Нью-Ёрк. Паляўнічыя, якія маюць патрэбу ў дапамозе, павінны разлічваць на ліцэнзаваных кінолагаў, якія працуюць на павадку, каб дапамагчы ў здабычы аленяў або мядзведзяў.